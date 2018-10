El Museo Picasso Málaga organiza el sábado una jornada para despedir la muestra de Warhol con diversas actividades

Publicado 13/09/2018 11:23:49 CET

El Museo Picasso Málaga ha organizado este sábado día 15, con motivo de la clausura de la exposición 'Warhol. El arte mecánico', actividades para todos los públicos centradas en ahondar en aspectos de la obra de uno de los artistas más importantes del siglo XX.

Así, en horario ininterrumpido de 10.30 a 13.30 horas tendrán lugar simultáneamente y en distintas localizaciones varios talleres para familias a los que pueden acercarse tras visitar la exposición con los más pequeños.

En el jardín, en la actividad 'Creando en serie', los participantes confeccionarán sellos inspirados en el repertorio iconográfico del mundo pop creado por Andy Warhol, que podrán estampar sobre objetos convertidos en productos artísticos y de consumo. En la plaza de la Higuera tendrá lugar el taller 'Nubes plateadas', en el que los pequeños de la casa crearán sus esculturas flotantes que podrán volar por los aires inspirándose en las "nubes de plata" que se muestran en la exposición.

En la calle Alcazabilla se llevará a cabo 'Papel pintado', una gigante obra colectiva de dos metros de ancho por siete metros de largo que los participantes podrán ir completando estampando algunos de los representativos diseños pop que Warhol creó.

La participación en el taller 'Creando en serie' está incluida en el precio de la entrada, que es siempre gratuita para los niños y jóvenes menores de 16 años. A las actividades en la plaza de la Higuera y en calle Alcazabilla están invitados a participar todos los transeúntes, al estar ubicadas en vía pública. No es necesaria la inscripción previa, ya que se realizarán continuadamente conforme vayan llegando los participantes, han precisado desde la pinacoteca en un comunicado.

Para el público adulto se llevará a cabo un recorrido guiado a las 12 horas, en el que se podrán conocer algunas de las obras más icónicas del siglo XX, como 'Before and After' (1961), 'Three Coke Bottles' (1962), 'Brillo Soap Pads Box' (1964-1968), 'Gold Marilyn' (1962), 'Liz' (1963), 'Mao' (1973) o 'Cow Wallpaper' (1966). Durante la visita se explorarán otras facetas de este multidisciplinar artista como el cine, la música o la obra gráfica, ahondando en el ambiente 'underground' surgido en los inicios de la segunda mitad del siglo XX en Nueva York.

Para todos los públicos y en especial para familias, la exposición contempla un espacio educativo especialmente dedicado a ellos, Fabrica Warhol, dedicado a conocer y poner en práctica algunos de los medios y técnicas de reproducción y multiplicación de imágenes del ambiente pop utilizados por el artista, como las estampaciones o las transferencias.

CINE DE VERANO

La jornada finalizará a las 21 horas con la última sesión del ciclo 'Cine de verano. Estrellas de la noche pop', actividad en la que se recorrerá la exposición en una visita guiada, tras la que tendrá lugar la proyección de la película 'Yellow Submarine' (1968) en el jardín.

Esta película animada de 90 minutos de duración, dirigida en 1968 por George Dunning, está inspirada en la famosa canción de The Beatles 'Pepperland', un alegre paraíso musical bajo el mar protegido por la Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band, es atacado por sorpresa por los Blue Meanies, unos seres que odian la música. El alcalde de la ciudad envía al joven Fred en un abandonado submarino amarillo para buscar ayuda y llega a Liverpool, donde reúne a Ringo, John, George y Paul, que se embarcarán con él hacia un universo irreal de fantasías psicodélicas. Proyección en V.O.S.E.

En función de la meteorología, estas actividades podrían trasladarse al interior del museo, han agregado desde el Picasso Málaga.

El domingo 16 de septiembre será el último día en el que pueda contemplarse esta retrospectiva que incluye los iconos más emblemáticos y universales del mundo creado por Warhol: la lata de sopa Campbell's, los retratos de Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Elvis Presley o Liz Taylor, pero también cine experimental, como sus Screen Tests o la legendaria instalación multimedia concebida con la banda de música The Velvet Underground. Como todos los domingos, la entrada será gratuita durante las dos últimas horas de la jornada (cierre de taquilla, media hora antes).