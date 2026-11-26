Imagen del Seminario de Arte y Participación Social del Museo Picasso Málaga. - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga ha organizado una nueva edición de su Seminario de Arte y Participación Social, que en su decimosexta convocatoria lleva por título Arte, territorio y comunidad. La jornada se celebrará el jueves, 17 de diciembre, a partir de las 16,30 horas.

Según ha detallado la institución en una nota, está dirigido a docentes, artistas, estudiantes universitarios y profesionales y usuarios del ámbito socio sanitario, y la inscripción a la jornada es gratuita hasta completar aforo, previa inscripción en educacion@mpicassom.org

A lo largo de sus sucesivas ediciones, este seminario ha favorecido "el encuentro y el intercambio entre profesionales de distintos ámbitos, abordando cuestiones como la accesibilidad, la diversidad funcional, la salud mental, las migraciones, el género, la sostenibilidad y la identidad cultural", entre otras, ha subrayado el Museo, recalcando que en esta nueva edición, el seminario invita a explorar el papel de las prácticas artísticas en la construcción de vínculos comunitarios y en los procesos de transformación del entorno más próximo.

El programa se centra en las relaciones entre territorio y comunidad, y en las posibilidades de las instituciones culturales para generar espacios de escucha, participación y colaboración, atendiendo a las necesidades y singularidades de cada contexto. A su juicio, este encuentro "combinará la reflexión y el trabajo práctico a partir de experiencias vinculadas a la creación artística, las pedagogías críticas y la intervención comunitaria".

La sesión contará con María Andueza Olmedo, artista, investigadora y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, cuya práctica aborda el sonido, la escucha y el espacio público. Es la fundadora de la plataforma 'Augmented Spatiality', además de formar parte del equipo de radio del Museo Reina Sofía.

Ha desarrollado proyectos expositivos, comunitarios y de diseño sonoro, entre ellos 'Listening Academy y el Pabellón de España en la EXPO Osaka 2025. Es coautora del libro 'Un largo eco' (2023).

Le acompañará Antonio Collados Alcaide, doctor en Bellas Artes y Profesor Titular de Escultura de la Universidad de Granada, y actual director de 'La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea' y de la 'Casa de Porras'. Su trayectoria investigadora y cultural se centra en las prácticas artísticas colaborativas, las pedagogías críticas y las políticas culturales.

También participarán los miembros de Producciones Almargen, compañía malagueña fundada por el actor y creador Ignacio Mateos y el poeta, dramaturgo y creador escénico Cristian Alcaraz, que combina creación escénica, mediación cultural y trabajo comunitario.

Entre sus proyectos destaca 'Acto Reflejo', desarrollado en Palma-Palmilla, que utiliza el teatro como espacio de encuentro y creación colectiva para explorar la identidad, la memoria y los vínculos comunitarios.