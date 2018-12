El Museo Picasso Málaga propone una jornada de debate sobre el papel de las pinacotecas en la globalización

Publicado 08/12/2018 14:29:40 CET

El Museo Picasso Málaga propone dedicar una jornada de debate y reflexión sobre la posición de las pinacotecas en el contexto actual de globalización, migración y multiculturalidad, vinculándolo con la educación y el arte.

Así, acogerá el próximo martes 11 de diciembre su seminario anual de arte e inclusión, que en esta octava edición reflexionará sobre la posición de los museos en el contexto actual de las migraciones y de la inclusión, según ha explicado en una nota de prensa.

En esta jornada se ahondará en las dificultades y oportunidades surgidas de los procesos de globalización, movilidad y migración, tomando como referencia las principales recomendaciones planteadas por el proyecto europeo 'MeLa. European Museums in an age of migrations' dedicado a investigar el rol de los museos en la Europa del siglo XXI. En colaboración con Obra Social "la Caixa".

Los participantes analizarán y reflexionarán sobre la respuesta que se ofrece a los contextos de vulnerabilidad social derivados de los procesos migratorios guiados por los expertos invitados en esta ocasión.

Así, la profesora de Educación Artística de la Universidad Complutense de Madrid María Acaso indagará en el papel del arte como agente favorecedor de la inclusión social de comunidades culturalmente minoritarias y reflexionar sobre el valor del museo, el arte y la educación en estos procesos.

La profesora de Educación de la Universidad de Educación a Distancia Patricia Mata reflexionará sobre la interculturalidad dentro de contextos de educación formal y no formal, así como sobre la importancia de las relaciones entre estos espacios de aprendizaje en los procesos de inclusión social.

Por su parte Francisco el catedrático de Antropología Social de la Universidad de Granada Javier García Castaño analizará desde el punto de vista antropológico los procesos migratorios como procesos de transmisión y adquisición de la cultura en contextos de diversidad cultural.

Para la sesión de la mañana se organizarán tres mesas de trabajo simultáneas, dando opción a los participantes a elegir la que sea de su interés, mientras que las conferencias tendrán lugar en el Auditorio MPM por la tarde, con entrada libre hasta completar el aforo, dando preferencia a aquellas personas que hayan formalizado su inscripción en educacion@mpicassom.org