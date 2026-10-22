El Museo Thyssen Málaga redescubre la pintura y los dibujos del escultor Julio González en su nueva exposición

La directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno, en la muestra ’Julio González, pintor y dibujante’ - MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga presenta la última de las exposiciones de 2026: 'Julio González, pintor y dibujante', que homenajea a Julio González (Barcelona, 1876 - Arcueil, Francia, 1942), una figura fundamental de las artes plásticas de la vanguardia española.

Así, el homenaje se hace desde una perspectiva inédita, ya que va a explorar su faceta como pintor y dibujante, con 25 piezas --once pinturas y 14 dibujos-- a las que se suma una escultura como testimonio de la disciplina que le dio fama y reconocimiento internacional, y cuyo lenguaje y formas tienen correlato directo con varios de los dibujos y pinturas expuestos aquí.

La exposición, que podrá verse en la Sala Noble del Palacio de Villalón, ha sido presentada este jueves por la directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno.

La muestra se lleva a cabo en el 150 aniversario del nacimiento del artista barcelonés, y es posible por la colaboración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y de su director, Manuel Segade. De esta institución proceden la totalidad las piezas, incorporadas a la colección del Mncars gracias a la donación que la hija del artista, Roberta González, efectuó en 1973.

Pionero de la escultura moderna en hierro, Julio González es uno de los protagonistas indiscutibles del desarrollo de las vanguardias del siglo XX. Instalado en París desde 1900, aportó innovaciones a la disciplina escultórica a través de los materiales y las formas.

Aunque tuvo una estrecha relación con Pablo Ruiz Picasso, lo que impregnó buena parte de su obra de estética cubista, también exploró otras tendencias como el simbolismo francés, el noucentisme tan implantado en su Cataluña natal o el uso de estructuras filiformes y orgánicas propias del surrealismo.

Su faceta escultórica está presente a través de la sobresaliente 'Daphné' (1937), la exposición centra la mirada en sus más desapercibidas -y no por ello menos relevantes- facetas como pintor y dibujante.

A través de los dibujos y pinturas que pueden contemplarse en la Sala Noble, se recorren las etapas de Julio González en su obra pictórica: una primera, muy influida por el simbolismo francés, que abarca hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918.

El segundo de sus períodos será el más conocido, que abarca la siguiente década, aproximadamente. En este punto, abraza el noucentisme catalán, con obras por lo general en pequeño formato, en donde la mujer y el paisaje mediterráneo toman protagonismo en medio de un lenguaje clasicista y armónico.

La última de las fases pictóricas de González arrancará a partir de 1928, cuando su obra se vuelve esporádica y principalmente como base y preparación de su producción escultórica, de formas abstractas y deconstruidas.

Así, con este recorrido se puede descubrir al primer González, que comienza su carrera como pintor, y al artista en plenitud que, ya entregado a la escultura, explora en el papel las composiciones que, transformadas luego en piezas de hierro o bronce, revolucionaron la plástica escultórica contemporánea.

Y al mismo tiempo se transita por la propia evolución de la vanguardia española, que rompe con la tradición a partir de los nuevos realismos a los que González se aproxima en su pintura, y reinterpreta el cubismo, el surrealismo o la abstracción para construir una modernidad propia, como lo hace el propio Julio González.

La directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno, ha asegurasdo que "con 'Julio González, pintor y dibujante' queremos honrar la memoria de un artista único e indispensable para entender las vanguardias del siglo XX. Una figura fundamental en la renovación plástica que, sin embargo, alcanzó tardíamente el reconocimiento y la valoración de la crítica, lejos de colegas como Brancusi o Calder".

"De hecho, su faceta que a partir de hoy mostramos como pintor y dibujante es prácticamente desconocida, y nos ha estimulado para conformar esta muestra, que sigue la línea del Museo de explorar las vanguardias españolas, y que han tenido precedentes en grandes exposiciones y en otras de autor, que han fijado la mirada en la obra de Rafael Canogar, Luis Feito o Juana Francés, entre otros", ha detallado.