Nace la Málaga Film Commission, que promocionará la provincia como destino de rodajes cinematográficos y publicitarios

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga pone en marcha este jueves la Málaga Film Commission (MFC), un organismo que promocionará la provincia como destino de rodajes cinematográficos y anuncios publicitarios y cuyas oficinas se ubican en La Térmica.

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid esta iniciativa, acompañado por la directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol, y al director de Málaga Film Commission, Salomón Castiel.

En el acto se ha dado a conocer el proyecto, la página web ( www.malagafilmcommission.com ) y una publicación que sirve de guía para profesionales del sector audiovisual que van a rodar en la provincia de Málaga.

Salado se ha referido al auge de la industria audiovisual y del potencial que supone, ya que los rodajes sirven para crear empleo de calidad y, a la vez, como foco de atracción turística. "Hasta ahora tanto la capital como diversas localidades de la provincia, entre ellas Marbella, Ronda, Coín o Antequera, han centrado el interés de las productoras y se han convertido en escenarios muy demandados para películas, series o anuncios publicitarios", ha recordado.

Pero, ha continuado el presidente de Turismo Costa del Sol, se quiere mostrar que toda la provincia reúne espacios y entornos muy variados "que pueden sumarse a la magnífica oferta de localizaciones que ya tenemos y que también pueden ser de gran interés para la industria audiovisual. Se trata de poner en valor para este sector los activos turísticos más importantes que tenemos".

La Térmica alberga la sede de Málaga Film Commission, una institución para promocionar la provincia como lugar de rodajes y para apoyar y prestar asesoramiento técnico a las empresas y profesionales del sector audiovisual en la logística de sus producciones.

"Sus objetivos son, por tanto, ofrecer un servicio al sector audiovisual y, sobre todo, fomentar este nuevo nicho de mercado con el que impulsar el desarrollo económico y la imagen internacional de Málaga", ha precisado. Y ha añadido que se trabajará conjuntamente con Andalucía Film Commission y Spain Film Commission para crear estrategias de acción comunes. De igual forma, se estará en contacto con las tres oficinas para gestionar rodajes con que cuenta la provincia: Axarquía Film Office, Málaga Film Office y Marbella Film Office.

Málaga Film Commission apoyará a las productoras audiovisuales y a los profesionales que quieran rodar en la provincia mediante asistencia legal y técnica. Entre las prestaciones que ofrece se encuentran la coordinación entre productoras y la Administración, información sobre subvenciones existentes, servicios de traducción e interpretación, enlace con servicios de renting de material técnico, restauración u hospedaje; y de información sobre posibles localizaciones y localizadores en la provincia.

"Con esta iniciativa, se ayudará a mejorar el posicionamiento de la provincia en este ámbito, ganando en capacidad de competitividad y en coordinación con los municipios", ha asegurado.

GUÍA DE LOCALIZACIONES

El proyecto, además de contar con su propia web www.malagafilmcommission.com, arranca con una publicación, en español y en inglés, que sirve de guía para los profesionales del sector audiovisual que van a rodar en la provincia de Málaga.

El libro 'Shooting in the province of Malaga. Film location guide'/'Rodar en Málaga y provincia. Guía de localizaciones', que edita la Diputación de Málaga, cuenta con más de 300 fotos en 190 localizaciones distintas de todas las comarcas de la provincia, y se ha realizado gracias a diferentes fotógrafos y localizadores de rodajes.

"En ellas --ha subrayado-- se muestra la enorme diversidad que ofrece la provincia de Málaga tanto desde el punto de vista de su patrimonio histórico y del encanto y los atractivos de sus municipios como por su riqueza natural en el interior y en el litoral. Así que es un magnífico escaparate de las grandes posibilidades que ofrece la provincia para la industria audiovisual".

La guía orienta en profundidad a profesionales interesados en rodar en Málaga atendiendo la diversidad natural en cuestiones administrativas, logísticas, paisajísticas y climatológicas, donde se informa incluso sobre medias pluviométricas y las mareas. Aparte de la información general sobre la provincia, se desgranan las ubicaciones naturales y humanas según la tipología de estas. El libro también facilita en un capítulo final las divisiones por comarcas de las localizaciones anteriormente presentadas.

El presidente de la Diputación también ha incidido en que en la producción de las actividades de esta institución colaborará de forma activa la empresa pública Turismo Costa del Sol a través de la organización de viajes de familiarización y otra serie de actividades.

Salado ha destacado la labor realizada en los últimos años para la promoción de la provincia como destino para los rodajes. Por ejemplo, se han organizado para productoras audiovisuales viajes de familiarización a diversas localidades como Antequera, Coín, Málaga, Marbella y Ronda.

"Es lo que hemos denominado 'turismo de pantallas' --ha apuntado--, para promocionar la provincia entre quienes eligen los emplazamientos para los rodajes".