Navarro dice que el accidente de tren en Álora (Málaga) pone al descubierto falta de personal, medios y mantenimiento

MÁLAGA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que el accidente entre dos trenes de medio recorrido del pasado sábado en la zona de El Chorro, en el municipio malagueño de Álora, pone al descubierto falta de personal, falta de medios y falta de mantenimiento.

"Me parece una temeridad que por parte de los responsables públicos del servicio de media distancia se haya querido utilizar la excusa de que ha sido un error humano para tapar otras vergüenzas", ha criticado.

En este sentido se ha pronunciado este lunes la representante de la Junta de Andalucía en Málaga después de presidir el Comité Asesor provincial del Plan Infoca.

"En este accidente lo que hemos descubierto es una falta de personal absoluta, una falta de medios también y de mantenimiento tremendo, porque decían que ha sido un fallo humano. Ya, pero es que los trenes, igual que ocurre con los servicios públicos esenciales, cada vez deben de estar dotados de mayor tecnología", ha aseverado.

Navarro ha calificado el accidente como un "botón de muestra" de lo que viene ocurriendo en el servicio y la red ferroviaria en el último año y medio, y ha dicho que cree que nadie es ajeno en Málaga "a las continuas averías, a los continuos retrasos y al continuo deterioro del servicio ferroviario, no sólo en la alta velocidad, sino también en el Cercanías, en el media distancia y en todo lo que compete a Adif y a Renfe".

Tras calificar como "fin de semana negro" para el transporte en Málaga, Andalucía y España, ha dicho que son muchas las incidencias que se llevan produciendo y denunciando a lo largo, especialmente, de los últimos meses por parte de sindicatos, formaciones políticas, colectivos de viajeros y entidades relacionadas con el turismo". "Y han sido permanente también los oídos sordos que por parte de los responsables del gobierno de la nación en materia de transporte ferroviario se ha tenido", ha añadido.

Para la representante del Gobierno andaluz, tras años en los que el transporte ferroviario en España ha sido "la joya de la corona" de la movilidad y la política de transportes, ahora el país se ha convertido "en el farolillo rojo" y se ha preguntado la razón de ello.

En este punto, ha afeado que "estamos asistiendo a que no hay un día que no tengamos un accidente, una avería, un retraso. Y es algo que no debe de ser habitual, porque si por algo se debe de caracterizar el transporte ferroviario es por la fiabilidad en los horarios, por la cobertura absoluta en los servicios, la comodidad y la confortabilidad".

TECNOLOGÍA

Tras recoger que se apunta a un fallo humano como posible causa del accidente, Navarro ha apelado a la necesidad de dotar de mayor tecnología a los trenes: "Si ya cualquier vehículo particular tiene los dispositivos de prevención de accidentes y si tú no eres capaz de frenar, el propio coche te frena".

"¿Cómo es posible que estemos hablando de trenes que están funcionando todos los días conectando provincias, en este caso, como Málaga y Sevilla, con la afluencia de pasajeros que tiene y que no cuente con esos dispositivos que, ante el fallo humano, actúan de manera subsidiaria?", ha cuestionado.

A renglón seguido, Navarro se ha preguntado "qué mensaje se está trasladando a la ciudadanía también poniendo como cabeza de turco al maquinista que en ese momento le tocó llevar el tren?"; y se ha referido a que ahora se están descubriendo riesgos: "Me parece una temeridad que se haya querido utilizar por parte de los responsables públicos del servicio de media distancia, se haya querido utilizar la excusa de que ha sido un error humano para tapar otras vergüenzas".

"Yo creo que es un mal mensaje a la ciudadanía, a los pasajeros y a los usuarios de este servicio de transporte fundamental que debería no solo de mantenerse adecuadamente, sino de dotarlo de más y mejores herramientas y dispositivos tecnológicos y, sobre todo, de seguir abordando con seriedad nuevas conexiones, nuevos trenes, etcétera", ha añadido.