NNGG-A : La "falta de gestión" de Susana Díaz ha dejado a más de 31.000 jóvenes sin plaza en la FP

Actualizado 07/10/2018 13:36:51 CET

Rodríguez asegura que el previsible adelanto electoral dejará sin una nueva Ley de Formación Profesional a Andalucía, pese a ser "urgente"

MÁLAGA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de NNGG-A, Kike Rodríguez, ha asegurado que la máxima responsable de la Junta, Susana Díaz, "ha abandonado Andalucía a su suerte" al llevar "meses sin gestionar", lo que ha provocado, a su juicio, un inicio de curso escolar en los diferentes niveles "catastrófico" y que en el caso de la Formación Profesional ha dejado sin plaza a un total de 31.691 solicitantes.

Tras criticar que Díaz "últimamente sólo mira estadísticas y datos electorales, poniendo Andalucía al servicio del PSOE y de sus intereses totalmente personales", Rodríguez ha informado, junto a la presidenta de NNGG de Málaga, Loli Caetano, de una campaña en la que denuncian la falta de plazas en la FP. Concretamente, ha expuesto que más del 40 por ciento de los solicitantes para este curso no han obtenido una plaza, especificando que optaron más de 76.000 y sólo han logrado una algo más de 44.600.

"Se han quedado fuera, Susana Díaz niega las oportunidades a los jóvenes y está condenando sin futuro a Andalucía, para seguir siendo líderes en paro juvenil y fracaso educativo", ha lamentado el dirigente de las juventudes del PP, quien ha agregado que un posible adelanto electoral conllevaría no aprobar la Ley de Formación Profesional "que lleva tramitándose más de cuatro años".

Rodríguez ha considerado "necesario" un nuevo gobierno "que apueste por la FP y haga una verdadera revolución en este ámbito", con la aprobación de una nueva ley, la creación de nuevas plazas públicas y "una verdadera apuesta por la FP Dual".

Según el líder andaluz de NNGG, la falta de plazas en la FP andaluza es ya "estructural y cada año se agrava". "Los jóvenes, la sociedad y las empresas sí apuestan por la Formación Profesional", ha dicho, tachando de "ridículo" que este curso se haya incrementado el número de plazas en 1.320 para toda Andalucía.

"Esto no llega ni al uno por ciento y a este ritmo tardaremos más de 30 años en tener las plazas que Andalucía necesita y más ridículo nos parece que sólo el 3,6 por ciento es dual cuando este sistema ha demostrado su alta capacidad de inserción laboral", ha expuesto en rueda de prensa.

Kike Rodríguez ha advertido de que muchos jóvenes están optando por estudiar esta formación en centros privados dado la falta de plazas públicas, de hecho, ha indicado que "la FP privada ha duplicado la demanda en los últimos años y eso es porque muchos jóvenes no tienen otra salida".

A su juicio, el responsable es el PSOE pero también Ciudadanos, "que se ha dejado engañar por los socialistas y no han sido capaces de ponerse de acuerdo para esta ley". "Para Ciudadanos, en su cogobierno con el PSOE, la FP no ha sido una prioridad, podría haber pactado una ley con el PP o el resto de partidos de la Cámara pero se alió con el PSOE y éste no va a aprobarla", ha manifestado.

Frente a ellos ha situado al líder del PP andaluz, Juanma Moreno, que "apuesta por una revolución de la FP con una ley tan necesaria, por el aumento de plazas, por la FP Dual y sobre todo impulsando ciclos ligados a nuestros sectores productivos que permitan lograr una alta empleabilidad y sacar de las colas del paro a tantos andaluces".