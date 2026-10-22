La Noria acerca la estimulación cognitiva a personas con demencia de seis municipios de la Serranía de Ronda - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga ha impulsado un proyecto que ha permitido acercar atención especializada a 60 personas con demencia en fases iniciales de seis municipios menores de 20.000 habitantes de la Serranía de Ronda.

El proyecto de innovación social digital desarrollado por la Asociación Rondeña de Alzheimer (Aroal) junto a Puntos Vuela se enmarca en el convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y Fundación "la Caixa", a través de La Noria.

Desarrollado desde septiembre de 2025, el proyecto busca contribuir a ralentizar la progresión de los déficits asociados a la demencia y mantener la autonomía personal mediante la plataforma digital de neurorrehabilitación y estimulación cognitiva NeuronUP.

La iniciativa ha facilitado el acceso a este recurso a personas que no estaban recibiendo atención especializada para trabajar los síntomas de la enfermedad, aprovechando las infraestructuras tecnológicas disponibles en sus propios municipios.

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, ha visitado el proyecto y ha destacado que "esta iniciativa demuestra cómo la innovación social digital puede contribuir a acercar recursos especializados a los municipios rurales, aprovechando las infraestructuras existentes para mejorar la atención a las personas con demencia".

Ledesma ha añadido que, "además de trabajar para mantener su autonomía personal, iniciativas como esta favorecen las relaciones sociales y ayudan a combatir la soledad no deseada, permitiendo que las personas permanezcan en su entorno y cerca de su comunidad".

La intervención se ha desarrollado en los Puntos Vuela de Algatocín, Arriate, Benaoján, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro y Montejaque, con diez participantes en cada localidad. Las personas usuarias han acudido dos veces por semana, durante dos horas por sesión, con el acompañamiento de un auxiliar de geriatría con formación en demencia y experiencia en el uso de la plataforma.

TECNOLOGÍA PARA UNA ATENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA INDIVIDUALIZADA

NeuronUP ha ofrecido una valoración neuropsicológica individualizada y sesiones de estimulación cognitiva adaptadas a las necesidades de cada persona. El trabajo se ha complementado con evaluaciones iniciales, semestrales y finales realizadas por una psicóloga clínica, que han permitido realizar un seguimiento de la evolución de las personas participantes.

El proyecto ha aprovechado los Puntos Vuela, presentes en los municipios participantes, para acercar esta intervención a la población sin necesidad de realizar desplazamientos fuera de su localidad. De este modo, la tecnología se incorpora como una herramienta para facilitar el acceso a recursos especializados en entornos rurales donde la disponibilidad de servicios puede ser limitada.

AUTONOMÍA PERSONAL Y VÍNCULOS COMUNITARIOS

Además de la atención neuropsicológica, la iniciativa ha favorecido la creación de espacios de encuentro y relación entre las personas participantes. La asistencia regular a los centros permite compartir tiempo y experiencias con otras personas en un entorno seguro y cercano, contribuyendo a combatir la soledad no deseada que puede afectar a quienes conviven con una demencia.

Este componente social complementa el trabajo individualizado y refuerza la importancia de mantener a las personas vinculadas a su comunidad. Poder acceder a las sesiones en su propio municipio facilita la participación sin abandonar el entorno habitual y ofrece una oportunidad de interacción social a personas que necesitan apoyos especializados.

El desarrollo del proyecto ha contado con la colaboración de los ayuntamientos participantes y de profesionales de la salud y de los servicios sociales de las localidades implicadas, cuya participación ha contribuido a acercar la iniciativa a la población destinataria.