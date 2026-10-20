Las obras del nuevo parque de bomberos de Rincón de la Victoria se encuentran a casi el 80% de ejecución

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, durante la visita a las obras del nuevo parque de bomberos de Rincón de la Victoria - DIPUTACIÓN

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

Las obras del nuevo parque de bomberos del municipio malagueño de Rincón de la Victoria, que la Diputación de Málaga lleva a cabo en una parcela de la urbanización Parque Victoria, se encuentran a casi el 80% de ejecución. Este edificio albergará también las oficinas centrales del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

Así lo ha indicado el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que ha visitado los trabajos que se realizan. Actualmente, se está procediendo a la colocación de los cerramientos exteriores del edifico con chapas grecadas de acero galvanizado lacado y, finalmente, se instalará en la fachada un muro cortina de vidrio con lamas como elementos de protección solar y de ahorro energético.

Esta nueva infraestructura del Consorcio Provincial de Bomberos, en cuyas obras la Diputación invierte más de 4,3 millones de euros, se levantará en una sola planta sobre dos niveles de plataformas.

En la plataforma inferior se situará el parque de bomberos con la torre correspondiente. Dispondrá de sala de estar/comedor, gimnasio y despachos, así como dormitorios, vestuarios, aseos y zona de taquillas para equipos de protección individual. En la parte del garaje también habrá almacenes, área de aljibes y zona de llenado de equipos de respiración autónoma.

Asimismo, en la plataforma superior se localizarán el área administrativa de la sede del Consorcio, y la propia central de emergencias, con una sala de control y oficinas y vestuarios para el personal. En esta central se recepcionan todos los avisos de emergencia y, desde ahí, se da salida y se monitorizan los parques de bomberos del CPB.