Oña (PP), sobre las palabras de Tejerina: "No es una crítica a Andalucía sino a la gestión de la educación y al PSOE-A"

Publicado 18/10/2018 17:06:44 CET

MÁLAGA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PP por Málaga Esperanza Oña ha considerado que las palabras de la vicesecretaria de Acción Social de los 'populares', Isabel García Tejerina, no son una crítica a la comunidad andaluza "sino a la gestión de la educación y al PSOE que gobierna y permite que esto sea así".

García Tejerina ha señalado que existe un "deterioro" en la educación que hace que haya diferencias entre las comunidades autónomas, de manera que en Andalucía "te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León". Posteriormente ha subrayado que sus críticas no van contra los niños ni los profesores, de quienes ha destacado su "enorme talento", sino que se refieren a los 40 años de "pésima" gestión del PSOE del Gobierno andaluz.

Oña, al ser cuestionada al respecto, ha aludido a que el informe PISA "no lo hace García Tejerina" y en él, ha añadido, "se dice que los niños andaluces están menos preparados académicamente que en otras comunidades autónomas y en otros países". "Eso no es una crítica a Andalucía sino a la gestión de la educación en Andalucía, al PSOE que gobierna y permite que esto sea así y lleve 40 años", ha subrayado.

La 'popular' ha indicado: "No vayamos a ser como los gobiernos totalitarios que creen que el país es el dictador, no, aquí hay un gobierno y una comunidad autónoma y la comunidad autónoma no progresa y los niños andaluces no están en las mejores condiciones precisamente por culpa del PSOE en Andalucía".

"Eso está más claro que el agua", ha sostenido la parlamentaria andaluza, quien ha considerado que, en todo caso, "los que tienen que estar tremendamente ofendidos son los alumnos y sus padres y madres".