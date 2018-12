ONG 'Más nunca es menos' trae a una niña marfileña de un año con problema de corazón para ser tratada en Málaga

Publicado 18/12/2018 12:20:33 CET

MÁLAGA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONG malagueña 'Más nunca es menos' ha traído a Málaga a una niña de 12 meses de Costa de Marfil con problemas de corazón, con la finalidad de que sea atendida aquí de la cardiopatía severa que sufre, ya que en su país no se puede realizar la intervención que la pequeña necesita.

Awa --que traducido al español significa Eva-- es una niña que con un año recién cumplido el pasado 29 de noviembre pesaba apenas cinco kilos. La pequeña, que vive en Korhogo, al norte del país africano, presenta una cardiopatía congénita severa y los informes médicos tanto de dicha ciudad como de Abidjan, la capital económica, han descartado la posibilidad de cualquier tipo de intervención allí.

La pequeña llegó a Málaga el pasado miércoles 5 de diciembre. En este tiempo, ha sido evaluada en dos ocasiones en el Hospital Materno Infantil y actualmente está a la espera de coger más peso --aunque desde que está aquí ya ha sumado un kilo-- y pasar una nueva revisión en enero para poder concretarse la intervención que necesita.

La niña vive con sus padres en Natio, el barrio en el que la ONG tiene un terreno para ubicar su proyecto central destinado a la maternidad y la protección a la infancia, sobre todo a los niños prematuros que tienen escasas posibilidades de vida una vez se les da de alta en el hospital con poco peso.

En el caso de Awa, que no es una niña prematura, los coordinadores de la plataforma, Ramón Burgueño y David García, han explicado que la ONG conoció su situación a través de la persona que colabora con el colectivo en Korhogo. La comunicación intraventricular que sufre la bebé le impide desarrollar su vida como los otros niños y la pone en peligro. Además de que en su país no hay las técnicas para intervenirla, sus padres no podrían costearlo.

"Awa se ha cruzado en nuestro camino, haciendo de su camino el nuestro", ha asegurado Burgueño; al tiempo que García ha destacado la "unión desde el corazón" y la solidaridad que la pequeña está despertando. Ambos han manifestado en declaraciones a Europa Press que desde que conocieron la historia de la pequeña la ONG no ha parado hasta conseguir traerla a Málaga.

Para ello, 'Más nunca es menos' ha cumplimentado en un mes los "complicados" trámites burocráticos incluidos en las normativas españolas y del país africano para el desplazamiento temporal de la menor y posterior intervención. Tanto los coordinadores como otro de los miembros de la ONG que ha participado en la realización de todas esas gestiones, Jorge Poggio, han señalado la "disposición" de los organismos que han intervenido en las autorizaciones.

Los padres de Awa están "muy agradecidos y todo lo que están viviendo les parece un sueño cuando ven las imágenes del amor que su hija está recibiendo", ha asegurado la religiosa Mercedes García Hurtado, que está destinada en Korhogo y ha sido la encargada de traer a la pequeña hasta Málaga, apuntando que desean que su pequeña esté sana para que vuelva y tenga oportunidad de vivir y desarrollarse como una niña más en su ciudad natal.

'Más nunca es menos' proyecta en la ciudad de Korhogo la construcción y puesta en funcionamiento de un edificio trivalente con una unidad de prematuros, una de preparto --formación pre-mamá y engorde de recién nacido-- y otra de posparto --formación de madres en higiene y alimentación--.