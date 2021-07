Paralización de ZGAT, gratuidad de bus para menores de 16 años, indultos y personal de SEPE, a debate en pleno

MÁLAGA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La paralización de la declaración de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), por parte de PSOE; la gratuidad del servicio de transporte colectivo de la EMT para los menores de 16 años, de Adelante Málaga; así como el rechazo a los indultos otorgados por el Gobierno a los presos condenados en el 'procés' (Cs y PP); la falta de personal en las oficinas del SEPE e implementar mejoras en el programa FEGA de reparto de alimentos, centrarán el pleno del mes de junio del Ayuntamiento de Málaga, que se celebra este jueves.

En concreto, sobre las mociones urgentes del PP, y en concreto, en relación con el personal del SEPE, el alcalde, Francisco de la Torre, ha explicado que proponen que el Gobierno "no realice recortes de empleo y que no prescinda de los interinos contratados en el SEPE como refuerzo, en tanto no se alcance una solución definitiva para el problema estructural de falta de plantilla que presenta este organismo".

Por otro lado, sobre el programa FEGA, los 'populares' proponen en la moción, entre otros, instar al Gobierno a dar marcha atrás en su decisión de "recortar" en un 33 por ciento el Programa FEGA y eliminar una de las fases de entrega; y a que, si fuese necesario, incremente su porcentaje destinado al FEGA (actualmente del 15%), para evitar el recorte anunciado y seguir ofreciendo una respuesta inmediata y urgente a las familias en las circunstancias sociales actuales.

También piden a la Subdelegación del Gobierno que forme parte de la

Mesa de Coordinación de Garantía Alimentaria junto a las organizaciones de distribución de alimentos Bancosol y Cruz Roja, para determinar una estrategia común que permita garantizar la cobertura de alimentación a las familias más vulnerables y hacerlo de forma más coordinada y eficiente, para optimizar los recursos.

ZGAT

Por su parte, el grupo municipal del PSOE lleva como moción urgente la relativa a la Zona de Gran Afluencia Turística, aunque tanto el PP como Cs han anunciado que votarán en contra.

En concreto, según ha explicado su portavoz, Daniel Pérez, piden al Ayuntamiento "que deje en suspenso la nueva declaración que se pretende aplicar a todo el término municipal hasta alcanzar el consenso con los agentes sociales y representantes de las pymes malagueñas del comercio minorista".

Para Pérez, "esta imposición de la nueva declaración de ZGAT, de manera unilateral, en todo el municipio es un atentado contra los derechos de los trabajadores del pequeño comercio, un atentado contra la conciliación laboral y familiar".

Pérez le ha recordado al alcalde, Francisco de la Torre, "que debe cumplir con su compromiso de no permitir su aplicación hasta conciliar posturas con los sectores implicados, convocando a la máxima brevedad posible el Consejo Sectorial del Comercio, en vez de imponer una medida que se va a cargar la conciliación laboral y familiar en las pymes de nuestra ciudad".

Así, el PSOE en la moción propone instar al Ayuntamiento a convocar el consejo sectorial de comercio con el fin de buscar un acuerdo sobre la ZGAT.

El alcalde de Málaga, por su parte, ha adelantado que no apoyarán la moción socialista y se ha mostrado, como ya señaló, abierto al diálogo, defendiendo, además, la tramitación de la ZGAT. "Nuestra postura está claramente definida en la defensa del empleo existente", ha manifestado el regidor.

AUTOBÚS GRATIS MENORES DE 16 AÑOS

Por otro lado, el grupo de Adelante Málaga lleva como moción urgente la relativa a la gratuidad del servicio de transporte colectivo de la EMT para los menores de 16 años.

En concreto, piden que el equipo de gobierno realice los trámites administrativos preceptivos y dote presupuestariamente las aportaciones necesarias a la EMT para garantizar la puesta en marcha durante el cuarto trimestre de 2021 de la gratuidad de los desplazamientos en todas las líneas de autobús urbano a todos los menores de 16 años empadronados en el municipio.

También encomiendan al equipo de gobierno la realización de un estudio, atendiendo a distintos tramos de edad, para valorar el impacto económico que supondría la extensión de la gratuidad del transporte urbano colectivo que presta la EMT con el objetivo de proceder a su aplicación paulatina.

La portavoz de la confluencia de IU y Podemos, Paqui Macías, ha opinado que se dan las condiciones para que esta iniciativa se pueda llevar a cabo, poniendo, además, ejemplos de ciudades europeas, pero también cercanas como Fuengirola o Marbella, en las que llevan a diversas cabo propuestas de este tipo. Por ello, cree que "no hay excusas para que en Málaga no se avance a la movilidad sostenible, solo hace falta voluntad política".

Por su parte, la viceportavoz de Adelante Málaga, Remedios Ramos, ha incidido en que se trata "de una medida positiva para la movilidad sostenible y se trata de justicia social".

INDULTOS

Por su parte, el grupo municipal de Cs lleva como moción urgente el rechazo a los indultos otorgados por el Gobierno a los políticos condenados por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos; algo en lo que coincide con otra iniciativa ordinaria del PP en la que exigen al Ejecutivo que "respete las decisiones judiciales" y rechazar los indultos concedidos a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición.

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha señalado que los indultos son "uno de los mayores escándalos que se han producido en democracia". "A Pedro Sánchez, Unidas Podemos y al PSOE les vale cualquier cosa para mantener el poder".

Por su parte, el alcalde de Málaga ha incidido en la estabilidad de España y, además, ha dicho, "hay que hablar, plantear soluciones, llamar a la lealtad de esta parte de la sociedad catalana, que ha fracturado además a Cataluña y hay que poner remedio a esa fractura y a esa falta de cohesión".

Asimismo, ha dejado claro que "los indultos no pueden ser sin nada a cambio, y eso es lo que ha faltado; ha habido una prisa para tener su apoyo... esa política del día a día no puede esconder la gran política, la política con letras mayúsculas de largo alcance, de Estado que tienen que tener la gente que tiene una responsabilidad de Gobierno".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, también en el pleno está previsto que se debatan otras mociones como la relativa al nuevo sistema de tarificación eléctrica y el encarecimiento provocado en el consumo eléctrico y a la reducción del IVA repercutivo al consumo eléctrico sin condiciones, que plantea Cs. Además, otra sobre el servicio postal público de Correos, que podría ser institucional.

También entre otras iniciativas están las del PSOE sobre la creación de dispositivos exclusivos de Policía Local para "atajar los problemas de ruido y convivencia que se producen los fines de semana en Málaga" y la defensa de la educación pública, contra el "cierre de 500 líneas educativas de Infantil en la comunidad autónoma por parte de la Junta de Andalucía, 45 en la provincia de Málaga y, de ellas, 15 en nuestra ciudad".