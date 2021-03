Parques de ocio y servicios turísticos de Málaga reclaman ayudas a Gobierno y Junta: "No se nos contempla como sector"

MÁLAGA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los parques temáticos de la provincia de Málaga, así como los servicios complementarios de ocio, están desesperados por la situación que vienen atravesando ya desde hace un año. Así, han vuelto a reclamar al Gobierno central y la Junta de Andalucía ayudas ante la invisibilidad actual: "No se nos contempla como sector".

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la Asociación de Parques de Ocio de la Costa del Sol (Apeco), Joose Yagüe, quien ha lamentado que cuando se habla de ayudas al turismo no se tiene en cuenta a los parques de ocio ni a los servicios complementarios como un sector específico, "como sí ocurre con hoteles, agencias de viaje, restaurantes o chiringuitos". Esto se debe, en gran medida, a la diversidad de CNAE, es decir, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que identifica una actividad económica concreta.

Según ha explicado Yagüe, estas empresas de ocio son "muy diversas": "Los hoteles y apartamentos tienen un CNAE, las agencias de viaje, otros y, sin embargo, nosotros tenemos un montón y estamos sufriendo mucho la situación actual porque no estamos en ningún segmento concreto y necesitamos ayudas".

El principal problema de este sector es que son empresas que dependen "totalmente del turismo", fundamentalmente del extranjero en el caso de la provincia de Málaga. Parques de ocio, actividades complementarias y empresas de servicios turísticos, como puedan ser paseos a caballo o en barco por la bahía, cenas con espectáculos flamencos así como los propios parques acuáticos o temáticos, etcétera, "tienen el mismo problema, que no están recibiendo ningún ingreso".

En la provincia de Málaga, en el año 2019, sólo los 25 grandes parques de ocio recibieron a más de cuatro millones de visitantes, con una producción total --directa e indirecta-- de 145 millones de euros de media y con 1.500 empleos. Además, la gran mayoría estaban abiertos durante todo al año, contribuyendo a la desestacionalización del destino. A ellos se suman el resto de servicios complementarios o turísticos del destino que no son el alojamiento en un establecimiento o la hostelería, ha especificado Yagüe.

Sin embargo, en 2020, con la irrupción del COVID-19, hace justo un año, en estos 25 parques de ocio, el número de visitantes ha disminuido un 74 por ciento, la facturación ha caído un 76 por ciento y el empleo directo ha descendido un 65 por ciento.

La mayoría tienen a sus empleados en ERTE excepto aquellos parques que cuentan con animales y que no cierran sus puertas, excepto si realizan algún tipo de reforma puntual; por si alguien les visita, aunque sea ciudadano local o provincial cuando las restricciones lo permiten. "Tienen que mantener a los animales y el parque en buenas condiciones así que si alguien va, es bienvenido", apostilla Yagüe, quien ha añadido que estos animales, con pandemia o sin ella, necesitan alimentación y cuidados, un dinero que se invierte pero que no se compensa con las visitas puesto que están siendo mínimas, prácticamente nulas.

"Necesitamos dinero como todo el mundo. La hostelería está haciendo mucho ruido, y hacen bien. Ojalá nosotros pudiéramos tener un 50 por ciento de aforo pero los extranjeros son los que nos llenan y a la hora de solicitar ayudas solo los parques de ocio, los 25, tienen un montón de CNAE distintos", ha explicado.

En este sentido, y dado que la situación de Málaga es similar en otros puntos de Andalucía, aunque en el caso de la Costa del Sol es mayor por el peso del turismo internacional, el sector está aunando fuerzas y ya ha solicitado una reunión con la Consejería andaluza de Turismo.

A juicio del presidente de Apeco, sería positivo que todos los parques de ocio y servicios turísticos complementarios tuvieran un CNAE común y específico para, de ese modo, "ser tenidos en cuenta como sector". En este punto, ha subrayado que este segmento "es mucho más importante de lo que la gente cree".

"Muchos turistas no sólo vienen a la Costa del Sol por sus hoteles y sus playas sino por su oferta complementaria, por el turismo experiencial y nos tienen que escuchar, sentarse con nosotros. Necesitamos ayudas, estamos muy mal", ha enfatizado Joose Yagüe, quien ha recordado que Turismo Costa del Sol les valora pero otras administraciones que reparten ayudas "no nos enfocan". "Cuando no está llegando dinero que sí llega a otros sectores las consecuencias son graves", ha finalizado.