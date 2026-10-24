La pasarela de madera del Guadalhorce, en Málaga, galardonada por directores de proyectos de Andalucía. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pasarela peatonal de madera sobre el río Guadalhorce, cofinanciada por la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de la capital malagueña y convertida en un hito de la Senda Litoral y de la Gran Senda, ha recibido este sábado el Premio Proyecto Relevante de Andalucía 2026 que conceden los directores de proyectos de nuestra comunidad autónoma que forman parte de la organización internacional Project Management Institute (PMI).

Así lo han informado desde la institución provincial, a través de una nota, en la que han indicado que esta entidad reconoce su singularidad constructiva, su integración en el entorno de la desembocadura del río y su contribución a la conectividad peatonal del litoral malagueño.

La estructura, la más grande de Europa de estas características con 270 metros de longitud y tres metros de ancho, se encuentra situada junto al Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce y se ha convertido en un referente para senderistas y caminantes desde que se abrió al público, en septiembre de 2020.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, ha recibido el galardón en la clausura del IX Congreso Anual de PMI Andalucía, un encuentro que ha reunido a un centenar de profesionales de la dirección de proyectos procedentes de diversos ámbitos, como la tecnología, la ingeniería, la sanidad, la educación o el tercer sector.

La Diputación ha señalado que el Concurso de Proyectos Relevantes de Andalucía es una iniciativa promovida por PMI Andalucía con el objetivo de identificar, reconocer y dar visibilidad a proyectos de interés estratégico desarrollados en nuestra comunidad autónoma, poniendo en valor la contribución de la dirección y gestión profesional de proyectos a la ejecución de actuaciones innovadoras y generadoras de valor para la sociedad.

El reconocimiento en la categoría medioambiental pone de relieve "la importancia de desarrollar infraestructuras que permitan compatibilizar la mejora de la accesibilidad y el uso público del territorio con el respeto y la puesta en valor de los espacios naturales", ha indicado la institución provincial.

Es la segunda vez que una iniciativa desarrollada en la provincia de Málaga recibe esta distinción de PMI Andalucía. El precedente fue el reconocimiento a Molecor por su proyecto industrial desarrollado en la fábrica de Antequera (Málaga), en el que se destacaron la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la excelencia en la gestión de proyectos.

Esta edición del congreso de PMI Andalucía se ha centrado en la temática 'Project management para la resiliencia: gestión de proyectos aplicada a emergencias', en la que se ha abordado cómo desde la dirección de proyectos se contribuye a reducir impactos y acelerar la recuperación ante catástrofes.

Project Management Institute es la principal organización internacional que agrupa a los profesionales de la dirección de proyectos, contando con un capítulo propio en Andalucía en el que se encuentran asociados directores de proyectos procedentes de todas las provincias andaluzas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ( www.pmiandalucia.org ). Actualmente, cuenta con más de 500 socios y casi 2.000 profesionales certificados.