El Paseo del Parque acoge las mejores fotografías del concurso internacional 'Málaga en la mirada'

MÁLAGA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Paseo del Parque acoge, del 25 de septiembre al 25 de octubre, una exposición con las mejores fotografías del concurso 'Málaga en la mirada', convocado por la marca de lentes fotográficas e instrumentos ópticos de precisión Leica, con la colaboración del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad, entre mayo y junio con motivo de la Celebración Picasso 1973-2023.

La muestra ha sido inaugurada este lunes, con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, y la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, y del director general de Leica Camera Iberia, Javier Liedo.

La exposición cuenta con las imágenes premiadas y una selección de otras 78 fotografías escogidas por un jurado especializado, conformado por Gloria Rueda Chaves, responsable de imagen corporativa y comunicación de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso; Javier Liedo, director general de Leica Iberia, y Matías Costa, fotógrafo y responsable de Leica Akademie & Gallery Madrid.

Mediante el concurso fotográfico 'Málaga en la mirada', Leica invitaba a inmortalizar la ciudad natal del malagueño universal desde cualquier perspectiva. Para ello se establecieron dos categorías: fotografía individual y serie fotográfica.

El plazo de presentación de trabajos se cerró el 8 de junio, con 600 fotografías individuales y 163 series fotográficas, los que suman más de 1.200 imágenes presentadas por concursantes procedentes de más de 20 países distintos.

Tras la deliberación y visualización por parte del jurado, los premios han recaído en el artista gráfico italiano afincado en Barcelona Massimiliano Maddalena, y su obra 'When the children play, they discover', en la categoría de fotografía individual; y en la fotógrafa navarra Carmenchu Alemán, en la categoría de serie fotográfica, por su trabajo 'Ritos de realidad'. Ambos han recibido como premio una cámara Leica Q3.

Estos trabajos, junto a otros seleccionados por el mismo jurado, integrarán la exposición que tendrá lugar en el Paseo del Parque hasta el 25 de octubre, aniversario del nacimiento de Pablo Ruiz Picasso.

Leica es uno de las colaboradoras oficiales de la Celebración Picasso 1973-2023 en Málaga. La exposición está prevista que rote por distintas sedes de la OETs y del Instituto Cervantes de todo el mundo, lo que permitirá otorgar visibilidad a la ciudad a raíz de la efeméride picassiana.

SOBRE LOS GANADORES

Massimiliano Maddalena, (Formia, Italia, 1982), es un fotógrafo afincado en Barcelona cuyos proyectos artísticos nacen de su formación en Literatura y Filosofía en la Universitá de La Sapienza, en Roma. Ha participado en diferentes eventos artísticos como Atlántica Colectiva XIII Bienall de Fotografía, Descubrimientos PhotoEspaña, Talent Latent SCAN o Trieste PhotoDays. También se ha adentrado en el videoarte con su obra 'Crisis' en 2012, seleccionada para el B.A.N.G Festival y el CCCB Pantalla Global de Barcelona.

La fotografía 'When the children play, they discover', con la que ha obtenido el Premio a la mejor fotografía individual en este concurso, "evoca un espacio entre la realidad y el sueño, donde el juego se convierte en una forma de descubrimiento de la vida". Además de su composición y viveza, el jurado ha valorado la conexión con el espíritu de celebración de la temática del concurso.

Carmenchu Alemán (Pamplona, 1967), vive en Madrid. Se inició en la fotografía de forma autodidacta y en 1999 y 2000 obtuvo un máster en Fotografía Profesional en la Escuela de Fotografía y Técnicas de la Imagen (EFTI) de Madrid. Sus proyectos giran en torno a las tradiciones, rituales, costumbres y fiestas en España y Portugal. Su trabajo ha sido publicado por El País Semanal, National Geographic, El Mundo o Caption Magazine, entre otros.

Ha publicado varios libros entre los que destacan Pandemia Miradas de Una Tragedia, E. Blume (2021); Via de la Plata, Xunta de Galicia (2022). Tradición y Fiesta en la Tierra de Cervantes; Museo Natal Cervantes Comunidad de Madrid (2023).

La serie 'Ritos de realidad', con la que ha obtenido el Premio a la mejor serie fotográfica en este concurso, es un acercamiento al rito de la Semana Santa desde una óptica muy personal y humanista. La autora fotografía este acontecimiento "como búsqueda consciente de las manifestaciones personales de nuestro yo sagrado en un ámbito público. Las personas se expresan basándose en tradiciones culturales y locales y este hecho les brinda un sentido de identidad, apoyo emocional y conexión espiritual".