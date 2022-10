Patricia Navarro, elegida presidenta del PP de Málaga con el 98,1% de los votos

Apuesta por un partido "municipalista" y "de puertas abiertas" con el agua y la movilidad como prioridades

MARBELLA (MÁLAGA), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Patricia Navarro ha sido elegida este sábado como presidenta del PP de Málaga con el 98,1 por ciento de los votos en el marco del XIV Congreso Provincial de la formación.

"Juntos será más fácil, juntos seremos imparables", ha afirmado Navarro, que ha dado las gracias por el apoyo y ha mostrado su agradecimiento tras conocerse los resultados. Navarro sustituye en el cargo a Elías Bendodo, coordinador general del PP nacional, y se convierte en la primera mujer en dirigir el partido en la provincia.

"Me presento ante vosotros con el bagaje, el conocimiento, la experiencia que me ha dado ser secretaria general. Y me presento con el mismo compromiso, dejarme la piel" por el partido, del que ha dicho "amo con todas mis fuerzas" y "me ha visto crecer en lo político y lo personal".

La hasta ahora secretaria general de la formación, que ha sido la única candidata a la presidencia del PP de Málaga, ha asegurado que junto con el equipo que le acompañará "vamos a intentar que no haya descanso por Málaga". Entre otros, José Ramón Carmona será secretario general del PP de Málaga; Cristóbal Ortega, coordinador general del partido, y Elisa Pérez de Siles asumirá la portavocía, además de ser vicesecretaria de Málaga capital.

El resto de vicesecretarios son Manuel Marmolejo, de Organización y Electoral; Lucía Yeyes, de Sociedad del Bienestar, Inclusión Social, Igualdad y Familias; Antonio Ales, de Agua y Desarrollo Sostenible; María Rosa Morales, de Territorial y Asistencia al Concejal; Andrés Gutiérrez Istria, de Movilidad y Articulación del Territorio; Daniel Castilla, de Estudios y Programas; y Carlos Conde, de Málaga Productiva.

Así lo ha dado a conocer Navarro en el día de la clausura del XIV Congreso Provincial del PP de Málaga, que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones Adolfo Suárez de Marbella, con la participación de 1.576 compromisarios y la asistencia de presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la secretaria general del PP nacional, Cuca Gamarra, que han clausurado el congreso.

UN PP "MUNICIPALISTA" Y "DE PUERTAS ABIERTAS"

Navarro ha regresado este sábado al Palacio de Congresos de Marbella --donde hace 16 años fue elegida presidenta de Nuevas Generaciones-- para asumir el cargo de liderar el PP de Málaga "con mucha más experiencia, algunas arruguitas y canas, pero también con mucha ilusión e infinita responsabilidad" para lograr desde Málaga una Andalucía y un país "con posibilidades infinitas y oportunidades para todos".

Así, se plantea un PP "profundamente municipalista" y con el que pretende "estar a pie de calle" para "conocer los problemas de la gente" y, con "trabajo, constancia y perseverancia", llegar a resolverlos. A su juicio, "esas son las claves del éxito" del PP, donde ha destacado el papel de los alcaldes: "Nos han enseñado a estar pegados a la tierra y en diálogo permanente con la sociedad civil".

Entre los retos de Patricia Navarro para que Málaga siga en la "época dorada" que vive, con atracción de inversiones y de ciudadanos, sitúa "dos grandes déficit": el agua y la movilidad, ante los que propone un pacto con el resto de formaciones políticas para sacar de la disputa ideológica el desarrollo de proyectos hidráulicos y de movilidad pendientes en la provincia. Para ello, aboga por buscar alternativas y soluciones sostenibles.

Para la 'popular', "este crecimiento tiene que producirse sin que nadie se quede atrás, haciéndolo lo más inclusivo posible a través del empleo y las políticas sociales", ha apuntado, asegurando que es compatible "una Málaga que crece con aquella que cuida a las personas más vulnerables".

En el aspecto económico, ha señalado que "el Gobierno andaluz está demostrando con hechos cuál es la clave del éxito", sumándose también a crear una tierra "amable" para los ciudadanos e inversores con la bajada de impuestos, que permite "conseguir más recaudación para mejorar los servicios públicos".

En este sentido, ha aludido a la necesidad de trabajar en la sanidad desde la Atención Primaria y el cuidado a las personas dependientes; así como dotar a la educación de los profesionales y las infraestructuras adecuadas para que los jóvenes "puedan optar a todas las oportunidades"; entre ellas --ha apuntado-- el acceso a la vivienda. También ha incluido en su acción política la lucha contra la violencia de género.

La actual presidenta de los 'populares' malagueños ha reivindicado al PP como "un partido de puertas abiertas" a todos aquellos que quieran transformar su tierra. Para ello, entre otras acciones, Navarro ha indicado que se "va a redactar un Plan de Conciliación", que "suponga una racionalización de los horarios y las cargas de trabajo para hacer más atractiva para las mujeres la tarea de servir a la sociedad".

En este mismo punto, también ha anunciado la creación del Foro Democracia y Libertad, "para escuchar y ayudar a los extranjeros y residentes que han llegado a Málaga huyendo de la guerra", y que sus testimonios sirvan también "para fortalecer aún más nuestros principios y valores democráticos".

Además, haciendo referencia a la militancia, ha subrayado que "los más de 30.000 afiliados del PP malagueño son la fuerza del partido", añadiendo que "la formación ha encargado a la organización juvenil de Nuevas Generaciones la elaboración de un Plan de Digitalización" para aumentar los canales de participación y acercar el partido a los que ha considerado "el alma del PP".

Así, también ha recordado que el partido añadirá a su organigrama la figura de la Asamblea Comarcal, "donde se decidirán las decisiones estratégicas para cada territorio de la provincia", así como "la recuperación de la red de voluntariado que, bajo el nombre de Todos Somos Uno, articuló la implicación del partido en los peores meses de la pandemia".

"UN CONGRESO PARA SEGUIR CRECIENDO"

Patricia Navarro ha recordado el anterior congreso provincial del PP, donde Elías Bendodo revalidó como presidente del PP de Málaga, para indicar que en el de este 2022 "existe una diferencia sustancial, debido a que aquél fue una revalidación y, ahora, se produce un relevo motivado porque el PP de Málaga sigue creciendo y ampliando su papel clave dentro del conjunto del partido".

En esta misma línea, se ha dirigido a Bendodo, que ha liderado al PP en la provincia durante 14 años, para mostrarle que está "profundamente orgullosa" del trabajo desarrollado por Málaga, que seguirá haciendo a nivel nacional, así como su confianza para elegirla secretaria general del partido durante casi seis años. En este tiempo, ha destacado que Bendodo "me ha enseñado que casi todo en la vida es actitud. Gracias por cultivar mi paciencia y prudencia, y enseñarme que la unidad y la fortaleza deben regir la vida de un partido para poder centrarnos en la gestión y las personas".

Ahora, "Bendodo ayudará a Alberto Núñez Feijóo, al igual que lo hizo con Juanma Moreno, a poner fin al peor Gobierno que ha tenido España en el peor momento posible", ha detallado Navarro, quien ha recalcado que "yo sí creo que desde el PP es posible alcanzar la Málaga que soñamos, esa Andalucía pujante y de liderazgo, y esa gran nación; solo os pido que nos ayudéis a que el PP sea esa punta de lanza y avanzadilla de grandes pasos para todos los ciudadanos españoles", ha concluido.