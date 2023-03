La película 'Sica' enfrenta el duelo de una adolescente con el poder de la naturaleza en el Festival de Málaga

MÁLAGA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora Carla Subirana ha presentado este martes su película 'Sica' en el marco del 26 Festival de Málaga, en cuya sección oficial compite. Se trata de una reflexión sobre el duelo y la adolescencia con la fuerza de la naturaleza y la amenaza del cambio climático como trasfondo.

La trama la protagoniza Sica, una chica de 14 años en la Costa da Morte gallega obsesionada con que el mar le devuelva el cuerpo de su padre tras un naufragio. La difícil relación con su madre y la inminente llegada de una gran tormenta marcarán su paso a la madurez.

La realizadora de la cinta, Carla Subirana, ha participado en una rueda de prensa tras su exhibición en el cine Albéniz junto con las actrices Thais Garcia y Nùria Prims; además de los productores Alba Sotorra, Andrea Vázquez y Xavi Front.

"Es una aventura que propone al público mirar con otros ojos ese mar, esa naturaleza, ese viento. Se trata de mirarlo como algo más atávico, como nuestros antepasados podían mirar y entender la naturaleza", ha planteado Subirana, que ha asegurado que hubo un importante trabajo de documentación para ir "entendiendo tanto el paisaje como su gente".

Para ella, se trata de una película "muy atmosférica y muy sensorial" en la que "la naturaleza es la única capaz de devolver la armonía al personaje principal". Para lograr esa atmósfera, la rodaron en 16 mm y fundamentalmente en exteriores.

Otra de las temáticas que sobrevuela el filme es la del cambio climático, que sufrieron en sus propias carnes durante la grabación: "La crisis climática estaba presente en el rodaje. Los marineros de la zona nos decía que hacía años que no tenían un invierno así", ha explicado Subirana.

"Habla de cómo, si perdemos la conexión y el respeto con la madre naturaleza, hay un desequilibrio", ha defendido la productora Alba Sotorra: "Me sedujo la propuesta de Carla porque ella, a partir de la metodología documental, va más allá del naturalismo". Los coproductores Andrea Vázquez y Xavi Font, por su parte, han destacado la convivencia natural de diversos idiomas tanto en el rodaje como en la trama.

Para la actriz Nùria Prims, que interpreta a la madre de la protagonista, "la frialdad y la dulzura están todo el rato bailando" en la relación de su personaje con el de su hija. "Una de las características de 'Sica' es que trabajamos con actrices no profesionales, ni actrices. Todo estaba enfocado en la naturalidad de quien no se dedica a esto y no tiene vicios", ha argumentado.

"La experiencia sí que me gustó; pero para dedicarme en el futuro y ser actriz, no. Quizás sí hacer otra película, pero no para toda la vida", ha dicho Thais García, de 14 años, protagonista del filme y justamente una de esas intérpretes no profesionales.

Según ha relatado, se apuntó al cásting porque todos sus amigos del instituto lo hicieron: "Para meterme en el papel, me ayudaron mucho Carla y Nuria. Ellas me fueron dando trucos y me indicaban sobre cómo tenía que hacer para meterme en el papel", ha contado García. "Ella es la Sica que estaba escrita", ha añadido Carla Subirana.