El perezoso, protagonista en Bioparc Fuengirola en su día mundial - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

Bioparc Fuengirola (Málaga), con motivo del Día Mundial del Perezoso que se celebra este 17 de octubre, pone el foco en la biología de esta especie y en la importancia de conservar los ecosistemas de los que depende.

El perezoso puede tardar semanas en digerir parte de su alimento, pasa gran parte de su vida entre las ramas y su organismo está adaptado para gastar muy poca energía. Sin embargo, también puede desplazarse con agilidad por las copas de los árboles y esconde unos llamativos colmillos que sorprenden en un animal cuya dieta se basa principalmente en vegetales.

El perezoso es mucho más que un animal de movimientos pausados, es un especialista de la supervivencia que ha desarrollado adaptaciones extraordinarias para vivir en las selvas tropicales.

Además, esta efeméride llega en un año especialmente significativo para el parque. El pasado 25 de febrero, Reina, la hembra de perezoso de dos dedos (Choloepus didactylus), dio a luz a Priscilla, la primera cría de esta especie nacida en la historia de Bioparc Fuengirola. Su nombre fue elegido mediante una votación entre los visitantes del parque.

El sexo de la pequeña se confirmó mediante un análisis de ADN, ya que los perezosos no presentan genitales externos que permitan diferenciar fácilmente a machos y hembras a simple vista.

Su crecimiento ofrece una oportunidad para acercarse a una de las especies más sorprendentes de la fauna tropical, cuya aparente lentitud esconde una estrategia evolutiva perfectamente adaptada a su forma de vida.

UN METABOLISMO QUE CONSUME MENOS DE LA MITAD DE LO ESPERADO

La primera gran sorpresa del perezoso está en su organismo. Su tasa metabólica puede situarse entre el 40 y el 45% de la esperada para un mamífero de su peso. Esta característica está estrechamente relacionada con su alimentación, basada principalmente en hojas y otros vegetales que aportan una cantidad limitada de energía.

En lugar de compensar ese bajo aporte energético con una actividad constante, el perezoso ha evolucionado para administrar sus recursos con una extraordinaria eficiencia. Sus movimientos suelen ser pausados y deliberados, sus desplazamientos están adaptados a la vida arbórea y su organismo aprovecha la energía disponible sin realizar esfuerzos innecesarios.

Pero esta aparente lentitud tiene matices. En el dosel forestal, donde encuentra alimento, refugio y protección, el perezoso puede desplazarse con bastante agilidad entre las ramas. Su forma de moverse responde a una adaptación a la vida en los árboles, no a una incapacidad para desplazarse con rapidez.

Esta estrategia también influye en su temperatura corporal, que puede variar en función de las condiciones ambientales y de su nivel de actividad. Su regulación térmica es menos constante que la de muchos otros mamíferos, por lo que las condiciones del entorno influyen notablemente en su funcionamiento fisiológico.

SEMANAS PARA DIGERIR Y UNA VISITA AL SUELO QUE ENTRAÑA RIESGOS

La digestión es otro de los procesos que transcurren a un ritmo excepcional. En los perezosos de dos dedos, el alimento puede permanecer alrededor de un mes en el aparato digestivo, aunque el tiempo depende de la dieta y de las condiciones de cada ejemplar. Este prolongado proceso digestivo está relacionado con la necesidad de extraer el máximo rendimiento energético de una alimentación basada principalmente en vegetales.

Uno de los comportamientos más llamativos se produce cuando llega el momento de hacer sus necesidades. Aunque pasan la mayor parte de su vida en las copas de los árboles, suelen descender al suelo para defecar aproximadamente una vez por semana. En ese momento quedan más expuestos a posibles depredadores, por lo que este comportamiento sigue despertando el interés de los investigadores.

En las ramas encuentran alimento, refugio y oportunidades para pasar inadvertidos. Sus largas garras curvadas les permiten mantenerse suspendidos durante largos periodos, incluso mientras descansan. Esta adaptación resulta fundamental para su vida arbórea y les permite comer, dormir y realizar buena parte de sus actividades sin necesidad de bajar al suelo.

Otra de las características que más llaman la atención del perezoso de dos dedos son sus dientes. A pesar de alimentarse principalmente de hojas y otros vegetales, posee unos colmillos prominentes que contrastan con la imagen que suele asociarse a un herbívoro.

Estos dientes desempeñan una función defensiva importante. Aunque su alimentación es esencialmente vegetal, los perezosos pueden utilizarlos para defenderse si se sienten amenazados. El pelaje del perezoso esconde otra de sus grandes singularidades. En él conviven de forma natural distintos microorganismos, hongos y otros organismos microscópicos, además de pequeños invertebrados en algunas especies.

Esta comunidad convierte su pelo en un pequeño ecosistema y demuestra hasta qué punto los seres vivos establecen relaciones complejas con su entorno.

PRISCILLA, LA CRÍA QUE CRECE A SU PROPIO RITMO EN BIOPARC FUENGIROLA

En Bioparc Fuengirola, Priscilla permite observar de cerca otra de las facetas más interesantes de la especie: el desarrollo de las crías y su estrecha relación con la madre durante los primeros meses de vida.

Cuando nació en febrero, la pequeña medía alrededor de 20 centímetros, estaba cubierta de pelo y se aferraba instintivamente al cuerpo de Reina con sus pequeñas garras. El parto tuvo lugar mientras la madre permanecía suspendida de una rama, en una escena que reflejaba la extraordinaria adaptación de estos mamíferos a la vida entre los árboles.

Desde entonces, la cría ha ido creciendo bajo el cuidado materno y la observación de los equipos de Zoología y Veterinaria del parque. Ahora comienza a ganar independencia y a ampliar sus exploraciones, en un proceso gradual que requiere respetar sus tiempos y necesidades.

Su nacimiento también puso de relieve la importancia del seguimiento reproductivo y de los cuidados especializados para favorecer el bienestar de los animales bajo cuidado humano.

En el caso de Reina, el seguimiento de la gestación había incluido ecografías realizadas mediante un programa de entrenamiento veterinario que permitía llevar a cabo las revisiones de forma voluntaria y sin procedimientos invasivos.

PROTEGER LA SELVA PARA CONSERVAR SU EXTRAORDINARIA BIODIVERSIDAD

Los perezosos de dos dedos habitan las selvas tropicales de Centroamérica y Sudamérica, donde dependen de la vegetación arbórea para alimentarse, desplazarse y encontrar refugio.

Aunque esta especie está catalogada globalmente como de preocupación menor, la pérdida y fragmentación de los bosques y el tráfico ilegal de fauna representan amenazas para los perezosos y para numerosos animales que comparten su hábitat.

Con motivo del Día Mundial del Perezoso, Bioparc Fuengirola invita a descubrir la extraordinaria biología de estos mamíferos y a comprender por qué conservar la naturaleza implica proteger no solo a las especies más conocidas o amenazadas, sino también las complejas relaciones que hacen posible la vida en los bosques tropicales.

Priscilla representa hoy una oportunidad para acercarse a ese mundo. Su crecimiento recuerda que, en la naturaleza, cada especie sigue su propio ritmo y que incluso los animales aparentemente más tranquilos esconden historias extraordinarias de adaptación y supervivencia.