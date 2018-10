La periodista Rosa Villacastín habla con un centenar de estudiantes sobre igualdad en el ciclo Press Club Málaga

Publicado 05/10/2018 18:41:05 CET

MÁLAGA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista Rosa Villacastín ha inaugurado este viernes el ciclo de encuentros Press Club Málaga de la Asociación de la Prensa de Málaga y la demarcación del Colegio de Periodistas de Andalucía en el que ha conversado con un centenar de estudiantes sobre la igualdad de la mujer, la Transición española y la crónica rosa.

La veterana periodista ha mantenido un encuentro con el alumnado del CEIP Rosa de Gálvez en el que ha contado su experiencia profesional desde 1972 hasta la actualidad, primero en la información política y luego en la crónica rosa, sectores que compagina hoy en día.

La charla, que ha estado salpicada de anécdotas y en la que han intervenido activamente los estudiantes de Primaria del centro escolar, se ha centrado en el papel de la mujer en la comunicación y las dificultades que se encuentra para ejercer, "muchas de ellas ya superadas y otras no", ha apuntado Villacastín.

"Carmen Conde, mi madrina y la primera mujer académica de la Lengua, me dio un consejo que no he olvidado: 'Si llamas a una puerta y no te abren por ser mujer, da una patada y entra'", ha relatado la periodista.

Su experiencia como corresponsal en la guerra de Nicaragua, en la prensa rosa o como redactora parlamentaria con motivo de la publicación de su último libro sobre la Transición española, 'Los años que amamos locamente', son otros de los temas que ha tratado en su charla.

En el encuentro ha estado acompañada por el presidente de la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga, Rafael Salas; el director del Press Club Málaga y vicepresidente de ambas entidades, Carlos Pérez Ariza; y por Amador Carmona, director de Área de Negocio en Málaga de CaixaBank.

Éste último ha destacado la importancia de generar un debate abierto en las aulas para analizar temas de la actualidad nacional e internacional y ofrecer a la comunidad educativa las "herramientas necesarias para ser críticos con la información que reciben".

En este sentido, Rafael Salas ha recordado que el objetivo del ciclo de encuentros Press Club Málaga, que se ha inaugurado con motivo del Día Mundial de los Docentes, es reunir a reconocidos profesionales de la comunicación con una dilatada trayectoria profesional para debatir sobre los futuros retos de los 'mass media' y las redes sociales en el ámbito público y privado.

Estos encuentros están abiertos al público en general y a la comunidad educativa. Concretamente, el de este viernes ha contado con la colaboración de CaixaBank y la Obra Social La Caixa y ha servido como actividad complementaria al proyecto educativo 'La prensa en mi mochila', que pretende acercar los medios de comunicación a las aulas.