Petra Martínez: "Haciendo teatro sentíamos que podíamos arreglar el mundo"

El Festival de Cine de Málaga rinde homenaje a la carrera de la actriz haciéndole entrega de la Biznaga Ciudad del Paraíso

MÁLAGA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actriz jiennense Petra Martínez recibe este jueves la Biznaga Ciudad del Paraíso de la mano del Festival de Cine de Málaga, que arranca este jueves su vigésimo cuarta edición, la segunda en tiempos de pandemia del coronavirus.

El premio, dedicado a los "imprescindibles" del cine español, reconoce la extensa carrera de la actriz, desde sus comienzos en el teatro, pasando por la televisión y el cine. En un encuentro mantenido con los medios y el director del festival, Juan Antonio Vigar, la actriz ha recordado sus inicios en el teatro y sus enfrentamientos con la censura con el grupo Tábano.

Vigar ha presentado a Petra Martínez como "una actriz que se ha movido con naturalidad en todos los medios, pero especialmente en el teatro". La artista ha manifestado su pasión por las tablas y ha recordado sus inicios en ese mundo artístico: "El teatro siempre me ha parecido un formato más cercano y la figura de William Layton ha sido mi principal influencia", ha dicho en alusión a su paso por la Escuela de Teatro William Layton de Madrid, centro en el que dio sus primeros pasos como actriz.

Petra Martínez, que consigue con esta su tercera Biznaga del festival (la primera fue en 1998 con el corto Allanamiento de morada de Mateo Gil), también aparece en esta edición del certamen con su participación en la película 'La vida era eso' de David Martín de los Santos, que se proyectará en un pase especial este viernes a las 22.30 en el Cine Albéniz.

La artista y el director del certamen han rememorado su paso por el grupo de teatro 'Tábano' y la obra 'Castañuela 70', texto que sufrió la censura franquista de los últimos años de la dictadura. "Yo no sabía nada de política, por esos años no se podía hablar de esos temas y con el teatro me acerqué más a la realidad de España". También ha criticado la censura de esos años, que llegó a prohibir la representación de la obra. "Te ríes de las cosas que llegaban a prohibir", ha contado.

'Barrio Sésamo' fue su primera aparición en televisión y la ha recordado como una experiencia "deliciosa y divertidísima". "En esa época la tele la veían millones de niños y era impresionante la cantidad de gente que se acercaba a que les firmaras un autógrafo", ha relatado.

Con respecto a su relación con el cine, la actriz ha asegurado que su verdadera pasión ha sido siempre ir a ver una película. "Para mí, ver cine es lo mejor que puedo hacer. No ha habido nada que me gustara tanto como eso". Algunas de las películas en las que ha participado han sido 'Camada negra' y 'Colorín colorado', entre otras.

La actriz también ha querido hablar de la nueva escena juvenil. "Estoy enamorada de la gente joven y el entusiasmo que tienen a pesar de los tiempos que vivimos. Siento que todo está en muy buenas manos". Petra Martínez también ha querido tener unas palabras con el festival: "Tiene un 'glamour' que gusta mucho. Tiene una gracia muy suya, la gente está deseando venir siempre", ha asegurado ante los medios.

Para concluir el encuentro, Juan Anotnio Vigar ha comenzado un aplauso a modo de "tráiler" de lo que se escuchará esta noche en la gala del Teatro Cervantes, cuando se le hará entrega de la Biznaga Ciudad del Paraíso, la primera del certamen en esta vigésimo cuarta edición.

BIOGRAFÍA

Nacida en Linares (Jaén), descubre su pasión por la interpretación a muy temprana edad. Ya en Madrid, estudia Arte Dramático en la Escuela de Teatro de Madrid. Junto a su marido, Juan Margallo, funda su propia compañía, Uroc Teatro, con la que representa numerosas obras, como 'El retablillo' de Don Cristóbal o 'Castañuela 70'. Poco a poco se consolida como una de las actrices más importantes del panorama teatral español hasta que empieza a hacer sus primeros trabajos en la gran pantalla.

Actriz prolífica en cine y televisión, en la gran pantalla trabaja a las órdenes de directores como Marsillach, José Luis García o Manolo Gutiérrez Aragón. Entre sus últimos trabajos se encuentra 'La vida era eso', 'La mala educación', o 'La soledad'. En televisión realiza series como 'Hospital Central', 'Amar en tiempos revueltos' o 'La que se avecina'.

Obtiene el Premio a la mejor interpretación de cortometrajes del año 1998 en Alcalá de Henares, Aguilar de Campo, Medina del Campo y Almería, con 'Allanamiento de morada'. Premio de Teatro María Guerrero-Villa de Madrid a la mejor actriz en 2006 y Premio San Pancracio de Honor en el Festival de Cine de Cáceres 2017.