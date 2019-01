El Pleno de la Diputación de Málaga aprueba impulsar una comisión especial sobre las contrataciones en la institución

Publicado 30/01/2019 15:07:31 CET

Cs vota a favor pese a "que no va a ir a ninguna parte" y el PP defiende su honorabilidad y dice al PSOE que vaya a los tribunales

Las acusaciones al equipo de gobierno del PP sobre contrataciones han vuelto a un pleno de la Diputación de Málaga con una moción presentada por el PSOE para reclamar la creación de una comisión de investigación por contrataciones supuestamente irregulares en la institución provincial en los últimos ocho años. Ha salido adelante con el voto a favor de los socialistas, Ciudadanos, IU Para la Gente y Málaga Ahora y el rechazo del PP.

Esta moción ha provocado un rifirrafe entre PSOE, PP y Ciudadanos. El presidente de la Diputación en funciones, Francisco Salado, ha explicado que no se creará ninguna comisión de investigación indicando que en las Corporaciones locales "no existen sino que son comisiones especiales donde se analizan expedientes".

En este punto, ha recordado al portavoz socialista, Francisco Conejo, que tiene "toda la documentación y cada vez que pide un expediente se le entrega". Así, le ha instado a que "en vez de dar ruedas de prensa para sembrar dudas, lo puede plantear en las comisiones informativas"; sin embargo, a juicio del presidente en funciones, lo que mueve a Conejo "no es clarificar estos asuntos sino el debate bajo y lanzar dudas sobre la honorabilidad".

Por ello, ha asegurado que los expedientes sobre contrataciones que se soliciten "se explicarán en la comisión especial por técnicos, diputados". "No hay nada que ocultar. Ustedes sí, y mucho, en la Junta, esto es una cortina de humo ante la auditoría pedida por el nuevo presidente del Gobierno andaluz", ha recalcado.

El portavoz de la formación naranja, Gonzalo Sichar, pese a que ha votado a favor, ha considerado que esta comisión "no va a llegar a ninguna parte"; y ha dicho al portavoz socialista que la institución ya cuenta con habilitados nacionales, la Cámara de Cuentas y con los juzgados de instrucción ante cualquier consideración de irregularidades, recordando que su partido llevó a la Fiscalía de Málaga el caso de los contratos de la diputada provincial Marina Bravo con una empresa del hermano de su pareja en la que trabaja él y que finalmente se archivó.

El portavoz socialista ha criticado a Sichar, enfocándose en la obtención de su plaza de profesor tutor en la UNED, a lo que éste ha respondido que ya dio todas las explicaciones, a petición propia, y que no hay ninguna irregularidad pero "sí pura envidia y un estilo rencoroso" por parte de Conejo, "que no del PSOE".

"Yo he trabajado más de 24 años fuera de la política pero usted qué ha hecho aparte de dar clases de ajedrez y de informática, lleva más de 15 años para sacarse la carrera la Derecho", ha espetado, instando a Conejo a tener "más nivel" y apuntando que "es usted casi cuatro veces más inútil que la media nacional, que tarda cuatro años en sacarse una carrera y usted lleva más de 15".

En este punto, incluso ha lamentado "un pelín" que los socialistas no sacaran 3.000 votos más en las pasadas elecciones autonómicas "para que usted --en referencia a Conejo-- se fuera al Parlamento andaluz y perderlo de vista, es usted la persona más perniciosa que tiene el PSOE".

"Vamos a apoyar esta comisión, que es una comisión especial no de investigación porque el Reglamento de esta casa sólo contempla comisiones consultivas pero no avanzará, es inútil", ha sostenido, añadiendo, no obstante, que apoyarán "cualquier iniciativa para dar más transparencia".

En su turno de palabra, Francisco Conejo ha dado la bienvenida a la política a su homólogo de Ciudadanos, que supone que la oposición "esté expuesta a la fiscalización", añadiendo que, con el apoyo del resto de partidos a la moción socialista, el PP "se ha quedado solo defendiendo sus irregularidades".

Así, ha apuntado que los que han apoyado este punto de la moción socialista "están de acuerdo con que se han producido irregularidades y contratos con cargos y simpatizantes del PP que hay que investigar". "Nosotros cumplimos con nuestro compromiso de fiscalizar", ha apostillado.

EL PP DEFIENDE SU "HONORABILIDAD Y HONRADEZ"

Por alusiones, el presidente en funciones ha rechazado las palabras de Conejo de que la Diputación esté "sometida a corruptelas", reiterando al socialista que acuda a los tribunales si considera que alguna contratación o acto de algún diputado del equipo de gobierno del PP "es constitutivo de delito".

"No se quede en la mera calificación despreciable de sembrar de duda la labor de este gobierno; todos los diputados son honrados, trabajadores y altamente respetuosos con la legalidad y si se han cometido chanchullos era cuando gobernaba el PSOE", ha enfatizado Salado.

Sí ha aclarado que el hecho de que haya reparos de la Intervención no significa que haya irregularidades: "Aquí se cumple la legalidad y cuando ha habido reparos siempre ha habido un informe del jefe de servicio y se ha levantado el reparo; eso es totalmente legal".

Salado ha insistido en que se hace en la Diputación "y en todos los ayuntamientos de la provincia cuando hay discrepancia pero esto no quiere decir que son corruptelas o ilegalidad, no son chanchullos y le invito a que vaya a los tribunales --si los ve--".

A su juicio, no es entendible que haya que pedir la relación de trabajadores "a las miles de empresas --que trabajan con la Diputación-- pidiéndole la afiliación política". Salado se ha preguntado si el estar afiliado o ser simpatizante de un partido político es una nueva incompatibilidad para trabajar.

Por último, ha recordado el caso de Marina Bravo y cómo la Fiscalía lo archivó: "usted quiso enturbiar la reputación --de Bravo--, que está limpia, clara y transparente". Salado ha lamentado la política que hace Conejo "que tiene sus meses de gloria con grandes titulares" y le ha trasladado que "chanchullos y corruptelas las del PSOE en la Junta, con locales alquilados vacíos por 20.000 o 25.000 euros al mes, tirando el dinero público de todos los andaluces cuando podrían haber contratado a médicos y profesores".

También ha defendido que el expresidente provincial Elías Bendodo "es honrado, desde el principio al fin". "Podemos cometer errores pero todo está fiscalizado y nadie se ha llevado un euro de los malagueños. Yo daré todas las explicaciones que sean necesarias y seguiremos trabajando, como siempre, con honradez", ha concluido.

Las portavoces de IU y Málaga Ahora, Teresa Sánchez y Rosa Galindo, respectivamente, han apoyado esta comisión especial y han lamentado el nivel del debate con acusaciones personales. El punto número dos de la moción socialista, que solicita al equipo de gobierno que cumpla con los acuerdos adoptados por el Pleno sobre los contratos, ha salido adelante por unanimidad.

OTROS ASUNTOS

Este primer pleno de la Diputación de Málaga sin Elías Bendodo como presidente y con Francisco Salado al frente se han abordado otras cuestiones, como sendas mociones del PP sobre el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela o de defensa de la convivencia social y los símbolos nacionales, que ha derivado en otros asuntos lejanos a la provincia de Málaga como la situación en Cataluña.

En otro orden de cosas, se ha debatido sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la necesidad de que no se pierdan derechos para las víctimas; sobre el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y la inversión en caminos rurales; el impulso del eje Málaga-Corea y la solicitud a la Junta para contratar profesorado para el conservatorio de danza Ángel Pericet.

También se han abordado otras cuestiones para que el Gobierno central impulse en corredor ferroviario mediterráneo; la situación de los centros asistenciales o que la Diputación transfiera las anualidades por pertenecer al Consorcio de Bomberos de los municipios de menos de 5.000 habitantes, entre otros.