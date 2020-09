El Pleno de la Diputación de Málaga aprueba inicialmente dos planes que destinarán 34 millones a obras en municipios

MÁLAGA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado inicialmente con los votos a favor de PP, Ciudadanos y el diputado provincial no adscrito Juan Cassá y la abstención de PSOE y Adelante dos planes de inversión, que forman parte del Plan Málaga puesto en marcha ante los efectos de la pandemia del COVID-19, por valor de 34 millones de euros y que beneficiarán a los municipios de la provincia.

Ambos planes contemplan la realización de 276 obras en todos los municipios de la provincia por un importe de 34 millones de euros. El objetivo de los dos planes es impulsar la construcción a través de la puesta en marcha de obras de diversa índole en los municipios. En este sentido, se contempla que en todas las obras que se ejecuten tendrá que contratarse, al menos, a un 30 por ciento de personas desempleadas o que estén dadas de alta en situación de mejora de empleo.

Para la financiación de las actuaciones, la Diputación de Málaga aportará 30 millones de euros mediante transferencias directas a los ayuntamientos, para que sean estos los que contraten directamente las obras, en tanto que los 103 municipios asumirán los cuatro millones de euros restantes.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El Pleno ha aprobado el Plan de Reactivación Económica Municipal 2020, que permitirá ejecutar 144 obras en los 103 municipios y la entidad local autónoma de Bobadilla Estación con un importe total de 13.565.564,25 euros, de los que la Diputación aportará 11.970.199,98 euros y el resto (1.595.364,27 euros) será sufragado por las entidades locales beneficiarias.

De los 13,5 millones de inversión, buena parte se destinarán a mejoras en vías públicas (6,6 millones de euros) y también destacan las actuaciones de mejora de instalaciones deportivas (2.078.000 euros), obras de abastecimiento de agua y alcantarillado (984.000 euros), arreglo de caminos vecinales (854.898 euros), instalaciones recreativas y de tiempo libre (689.000 euros) equipamientos culturales y museos (519.000 euros) e inversiones para la promoción turística (380.000 euros), entre otros.

Otras inversiones se dedicarán a mejoras en cementerios (369.107 euros), ordenación del tráfico y del estacionamiento (334.897 euros) y protección del patrimonio histórico artístico ((212.665 euros).

IMPULSO A LA ECONOMÍA MUNICIPAL

Por otro lado, un total de 99 municipios se acogerán al Plan de Impulso a la Economía Municipal 2020 que contempla la ejecución de 132 obras con un montante global de 20.532.577,20 euros. Del total, la Diputación financiará 17.999.995,63 euros, fondos que provienen del remanente de tesorería de 2019 del Patronato de Recaudación Provincial, por lo que solo las entidades locales ligadas al Patronato pueden beneficiarse de estas ayudas económicas (quedan fuera Alhaurín el Grande, Benalmádena, Fuengirola y Málaga). Los municipios aportarán 2.532.581,57 euros.

También en este caso más de la mitad del presupuesto global del plan corresponden al arreglo de calles (once millones de euros) a los que se suman 3,5 millones de euros para rehabilitación y reforma de edificios, dependencias y espacios municipales. Otros 1,5 millones se invertirán en instalaciones deportivas, algo más de un millón de euros se destinará a parques y jardines y 914.000 euros se emplearán en nuevas infraestructuras turísticas.

Según han añadido desde la Diputación de Málaga en un comunicado, también destacan 720.000 euros para el arreglo de caminos vecinales y 481.700 euros para nuevos aparcamientos y actuaciones de ordenación del tráfico.

Las cuantías aportadas por la Diputación a los dos planes forman parte de los 70 millones de euros que el Plan Málaga contempla para los ayuntamientos de la provincia, cantidad que en parte está compuesta por fondos incondicionados y por partidas que, como las de los referidos planes, deben destinarse a proyectos de construcción y obra pública.

PLANES QUE LLEGAN "TARDE"

Durante el pleno, tanto PSOE como Adelante Málaga han criticado que estos planes llegan "tarde", además de considerar que incluyen requisitos para la justificación del gasto que son "bastante exigentes", según la viceportavoz socialista, Antonia García, quien ha agregado que "no se asemeja a las necesidades de los alcaldes".

Según ha apuntado, los ayuntamientos han sostenido "a pulmón la crisis sanitaria" y ha insistido en que dentro de unos meses "habrá problemas de justificaciones y estarán reclamando el dinero" a los consistorios. "Son obras muy necesarias que se tienen que poner en marcha pero la odisea de justificaciones es imposible cumplir pese a ser un dinero muy necesario", ha enfatizado.

García ha asegurado que el PSOE se abstiene porque no va a bloquear estos planes porque "son obras importantes" pero ha dejado claro que no comparten "el fondo" ni los requisitos, reiterando que llegan, además, "muy tarde".

La portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, por su parte, ha calificado estos dos planes de "planes castigo" ya que "un ayuntamiento puede correr el riesgo de devolver el 25 por ciento de la subvención si no cumple con el plazo de ejecución, de justificación o con el requisito de fomento del empleo".

Así, ha incidido en que son "planes punitivos" y ha recordado que los reintegros "son porque no han podido invertir toda la financiación pero ahora vemos que se castigará en caso de que no se ejecute a tiempo, no se certifique convenientemente y otras cuestiones".

Al respecto, el portavoz del PP, Francisco Oblaré, ha tachado de "ridículo" decir que estos planes llegan tarde y ha hecho hincapié en el "esfuerzo" de la Diputación y sus trabajadores para transformar el presupuesto de 2020 "y sacar 34 millones en contratación para los municipios que supondrán 376 obras".

"Es una lástima que se abstengan, que no apoyen este maná que siempre viene de la misma parte, de la Diputación de Málaga, del equipo de gobierno de PP y Cs", ha sostenido Oblaré, quien ha "echado de menos un compromiso más serio".

En este sentido, ha defendido que las exigencias para estos planes son "las mismas" que las de Concertación e incluso, ha aclarado, "estos planes específicos incluso tienen menos requisitos y en el plan de impulso, por ejemplo, no hace falta proyecto para transferir los fondos". "Los tramites administrativos son los que son no los hemos inventado nosotros", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha aludido a las reuniones comarcales que se hicieron con todos los municipios para conocer las necesidades y ha defendido que se han atendido las peticiones de los municipios. "Se falta a la verdad cuando se dice que ha sido impuesto y que no se ha hablado con los alcaldes", ha finalizado.