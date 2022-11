El Pleno de Diputación de Málaga aprueba sus presupuestos para 2023 con la ausencia de la izquierda y Maldonado

MÁLAGA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha celebrado este viernes 18 su pleno ordinario de noviembre en el que se han aprobado inicialmente sus presupuestos para el ejercicio 2023 con el voto a favor del Partido Popular junto con el diputado no adscrito Juan Cassá.

Sin embargo, previamente no se ha producido debate ya que los grupos de izquierdas de la oposición --PSOE y Unidas Podemos-- y el otro diputado no adscrito, Juan Carlos Maldonado, han abandonado la sala en protesta y tras votar en contra de su urgencia, ya que, han alegado ambas formaciones, "no se trata de un debate, sino de una falsa en la que no vamos a participar", tal y como ha declarado la diputada de UP, Teresa Sánchez, la cual también ha dejado claro que "se nos ha dicho que la premura para traer por urgencia estos presupuestos es que el PP quiere que se pongan en marcha el 1 de enero de 2023, pero se podrían haber debatido en pleno extraordinario en una semana y aún así habrían llegado a tiempo". También ha recordado que "el PP ha traído todas las cuestiones económicas en este mandato como asuntos urgentes".

"Es una falta de respeto que se entreguen estos presupuestos con tan poca antelación", ha dicho el portavoz del PSOE, José Bernal, quien ha remarcado que "hace un año los socialistas tendimos la mano para sacar adelante los presupuestos y este año nos damos cuenta que la imagen de concordia del PP era una falsa".

Tras la salida de la oposición, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha matizado que "la oposición se marcha y realizan una dejación de sus funciones, mientras nosotros cumplimos nuestra labor" y que "reconozco que deberíamos haber entregado los presupuestos antes, pero debemos trabajar de manera seria". "A la oposición le gusta mostrar esta imagen", ha dicho Salado antes de desgranar los presupuestos que ascienden a 374,3 millones de euros, y que "son unas cuentas para dar respuesta a las necesidades de la provincia".

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDROLÓGICO

Dentro del presupuesto se incluye una partida de 17,5 millones destinados a infraestructuras hídricas para los 103 municipios. Un nuevo Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM), que Salado adelantó el pasado miércoles 16 que se presentaría por separado para "que se ponga en marcha lo antes posible".

Este plan se ha aprobado por unanimidad por parte de todos los grupos políticos, no sin antes recibir matizaciones por parte de la oposición. Así, Sánchez ha afirmado que el voto de UP es favorable "porque, aunque el PP vota en contra de nuestras propuestas, al final las ponen en marcha", aunque ha pedido que "se realice un control mayor de las fugas y el robo y que no quede sólo en un mero estudio de las deficiencias".

A este respecto, el PSOE, a través de su viceportavoz, Antonia García, ha señalado que "votaremos a favor, pero tenemos que hacer mención que es un plan que llega tarde y que es insuficiente, estas obras deberían estar hechas hace ya mucho tiempo" y que "no pueden culpar a los alcaldes de esta situación como se ha hecho desde el equipo de gobierno de la Diputación porque no se le han dado aún las herramientas necesarias".

En este sentido, el diputado del PP, Manuel Marmolejo, ha defendido que, precisamente por esto, "este plan es condicionado: lo traemos para que los Ayuntamientos empiecen a solucionar el problema" y que "los alcalde son responsables de hacer algo con el dinero que la Diputación les inyecta, que nunca ha sido más elevado", ha asegurado.

Salado ha cerrado el debate remarcando que estos fondos son condicionados "porque, si por ejemplo, yo le entrego dinero incondicionado al alcalde Salado", refiriéndose a sí mismo, "y Salado sabe que hay fugas, pero no usa el dinero para acabar con esos escapes, ¿de quién es la culpa? Nosotros creemos en la autonomía local, en el buen hacer de los alcaldes de Málaga, y les hemos transferido dinero incondicionado. Pero si el alcalde de Rincón no lo usa para reparar fugas, es culpa del alcalde".

Para finalizar ha asegurado que "otro gallo cantaría si el canon de agua de la Junta se hubiera empleado en las obras hidráulicas a las que estaba destinado". En este momento, se ha producido un rifirrafe con Bernal y Salado ha terminado diciendo al socialista que "ustedes han dejado que se seque la provincia".

MOCIONES

Por otro lado, durante el pleno se han debatido varias mociones. Así, el socialista Jesús Chicón ha presentado la moción urgente para "exigir el mantenimiento de los Consorcios de Maquinaria de la Axarquía y la Zona Nororiental de Málaga". Chicón, además ha afirmado que se ha negado la palabra al alcalde de Cuevas Bajas y presidente del Consorcio Nororiental, Manuel Lara.

Chicón ha preguntado "¿por qué Diputación no puede estar en estos consorcios pero sí en 97 más?" y ha asegurado que "están generando una alarma porque no sabemos si a partir de ahora la relación que tiene Diputación con otros entes corren peligro" y que "¿arreglar la Catedral de Málaga sí es una de sus obligaciones? Si aludimos a cuestiones competenciales, tenemos que ser coherentes".

El 'popular' Marmolejo ha contestado que "hemos mantenido reuniones con los responsables de estos consorcios, precisamente este jueves, y hemos garantizado su viabilidad durante dos años. Mientras buscaremos formas jurídicas para constituir una nueva entidad" que procuren sus servicios.

Salado también ha intervenido cuando ha asegurado que "la prueba es que en los presupuesto de 2023 hay una partida de más de 340,000 euros para apoyar a estos consorcios; los servicios se van a seguir prestando y los trabajadores van a seguir cobrando" y ha contestado a Chicón que "al igual que ayudamos a recuperar otros ejemplos de patrimonio, ¿por qué no vamos a apoyar la Catedral?".

AYUDA A DOMICILIARIA

En Pleno también ha aprobado los pliegos para la adjudicación del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio, que para la diputada del PP, Lourdes Piña, es "el contrato de carácter social más importante de la provincia con un presupuesto base de licitación de 73.000.212,14 euros para los dos años de vigencia" y que, al contar con la posibilidad de tres prórrogas más de un año cada uno, "asciende a un total de 189.519.781,54 euros".

Este servicio se presta a más de 5.200 personas dependientes en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, y supone empleo para 2.100 profesionales de la ayuda a domicilio.

El PSOE y UP, que se han abstenido, han remarcado nuevamente que "no hemos tenido tiempo para estudiar la información que se nos facilita".

Otra moción presentada por la diputada del PSOE, Patricia Alba, y que no ha salido adelante, hacía referencia a la "necesidad de construir en Benahavís un colegio y un instituto" ya que "es inadmisible que su actual colegio, pensado para 150 alumnos, atienda hoy a 650".

La 'popular' Esperanza González, en un debate bronco, ha acusado a Alba de "no hacer nada cuando fue delegada de Educación en Málaga" y que "nosotros ya hemos dado los primeros pasos para construir un nuevo colegio porque ya hemos obtenido los terrenos para ello".

El PP también ha presentado una moción, que ha salido adelante, para "manifestarnos con rotundidad contra la mayor traición de la historia de nuestra democracia, la derogación del delito de sedición", ha afirmado López Mestanza.

La siguiente moción ha partido de UP y ha sido presentada por su portavoz, Maribel González, para que "se cree un Plan Andaluz de Prevención del Suicidio, así como elaborar una guía para la prevención del suicidio en todos los centros educativos".

No ha salido adelante, con el voto en contra del PP, ya que, como ha afirmado el diputado 'popular' José Martín, "la Junta ya tiene un plan para prevenir y vigilar y numerosos programas que tratan la vida saludable, la salud mental, la prevención de consumo de sustancias, etcétera".