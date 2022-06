El Pleno de Marbella (Málaga) rechaza el proyecto del Gobierno central para legalizar el paseo marítimo

MARBELLA (MÁLAGA), 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Corporación municipal de Marbella (Málaga) ha aprobado en el pleno de junio, que ha celebrado este viernes, oponerse al proyecto que impulsa el Gobierno central para devolver a la legalidad los tramos de paseo marítimo que el Ayuntamiento, gestionado entonces por el GIL, construyó al margen de la ley en la década de los noventa.

La propuesta, que contemplaba también la petición para agilizar los proyectos de estabilización de las playas de Marbella y San Pedro Alcántara, la ha defendido la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y ha contado con el apoyo de los grupos del PP, OSP y Ciudadanos. El grupo socialista ha rechazado votar, postura que se ha considerado como abstención.

"Es un auténtico despropósito que el Ministerio para la Transición Ecológica haya dado ese revés a las justas reivindicaciones de que se construyan ya los espigones para estabilizar las playas", ha señalado Muñoz, que ha pedido que "la legalidad de unas obras de hace 30 años se restituya por razones de interés general" en referencia al paseo marítimo.

La regidora ha asegurado que el Gobierno central contempla "demoliciones" en un tramo de unos cuatro kilómetros de longitud del paseo marítimo que afectarán a suelo hotelero y de restauración.

"Los gobiernos socialistas primero demolieron los espigones y ahora pretenden demoler el paseo marítimo de Marbella", ha indicado Muñoz, que el pasado martes, en su calidad de senadora, interpeló a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la Cámara Alta.

Según Muñoz, la ministra "no sólo no se comprometió con plazos o presupuestos, sino que justificó que no se realicen los diques en que antes van a restituir la legalidad demoliendo obras que se hicieron hace tres décadas".

"Lo que pretenden ahora es derribar el paseo de albero, ocupar chiringuitos y retranquear hoteles en un tramo de cuatro kilómetros. Parece que tanto el PSOE como la ministra desconocen que, desde 2007, Marbella tiene un gobierno que trabaja muy duro para la restitución de la legalidad sin ir en contra de los intereses ni de la ciudad ni de sus vecinos", ha señalado.

Muñoz ha explicado que el Ayuntamiento presentó alegaciones al proyecto del Ministerio para la Transición Ecológica en las que se instó a su modificación con el fin de conservar el paseo marítimo y, en caso de que existiera algún punto que pudiera ser alcanzado ocasionalmente por el mar, se estudiara el pilotaje. También solicitó el pronunciamiento sobre el interés público de todo el tramo afectado.

"Hemos trabajado mucho para ser reconocidos como destino excelente y como una ciudad con equipamientos, con espacios libres y con calidad de vida. Hay que empezar a mirar el futuro de Marbella con la seriedad y el reconocimiento que una ciudad como la nuestra se merece", ha señalado.

Según el concejal socialista José Bernal, el paseo marítimo "ni se va a derribar ni a tirar abajo ni a eliminar". "Lo que se hará será una obra de adecuación para su legalización, la que no hay y por la cual nos multan. Una parte de esas obras es el retranqueo del saneamiento integral que tendría que hacer la Junta de Andalucía y que Muñoz no lo reivindica porque ahora el PP gobierna en Sevilla", ha agregado.

Ha indicado también que "todos vamos a defender con ahínco los espigones, pero la indecencia del estado de las playas es culpa del Ayuntamiento, que se tiene que poner a trabajar".

URBANISMO

Por otro lado, el Pleno ha dado luz verde por unanimidad a una propuesta de la concejala de Ordenación del Territorio, Francisca Caracuel, para desagregar el procedimiento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana del 1986 y adaptarlo a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, aprobada por el Gobierno autonómico en diciembre de 2021, "por seguridad jurídica y para simplificar y agilizar la tramitación", según la edil.

Caracuel ha subrayado que "parecía prudente y oportuno acogernos a la posibilidad que la disposición transitoria tercera del propio cuerpo legal establece de que un instrumento de planeamiento, en este caso el Plan General, que estuviera en un momento determinado de tramitación pudiera acogerse a la nueva normativa".

Por su parte, el concejal socialista José Bernal ha defendido una moción, aprobada por unanimidad, para solicitar que se ponga a disposición de la Junta la parcela que albergará el futuro Palacio de Justicia de Marbella. También ha pedido que la Junta destine los fondos necesarios para su construcción ante la situación de los diferentes juzgados distribuidos por distintos puntos de la ciudad.

"Lo cierto es que a día de hoy la parcela de La Torrecilla sigue sin urbanizar y sin crearse los accesos, es un monte, no se puede construir nada", ha indicado el edil.

El Pleno ha aprobado también por unanimidad dedicar un espacio público a la empresaria francesa Olivia Valére, reciénteme fallecida.

Olivia era ampliamente conocida en la sociedad marbellí, ya que durante muchos años regentó, entre otros establecimientos, la conocida discoteca que lleva su nombre. Fue una gran embajadora de la ciudad, a quien le debemos la intensa promoción que siempre llevó a cabo de Marbella", ha explicado el edil del PSOE Javier Porcuna.