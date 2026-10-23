La Policía Local de Málaga interpone 55 denuncias a conductores por concentraciones no autorizadas de vehículos

Actuación de la Policía Local de Málaga durante una concentración no permitida de vehículos. - POLICÍA LOCAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga, a través de su dispositivo especial de vigilancia de tráfico, han interpuesto este pasado fin de semana 53 denuncias administrativas y dos atestados penales, a conductores que se encontraban en sendas concentraciones de vehículos no autorizadas en el parque empresarial Guadalhorce y otros puntos de la capital.

Según ha informado la Policía Local a través de un comunicado, los agentes localizaron el pasado sábado, 17 de octubre, a unos 80 vehículos en las inmediaciones de la carretera Azucarera-Intelhorce.

En el lugar, los agentes denunciaron penalmente a dos conductores. Uno de ellos fue trasladado a dependencias policiales del GIAA de la Policía Local de Málaga como investigado no detenido por la presunta autoría de un delito contra la seguridad vial, al circular sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

Otro conductor quedó igualmente implicado como investigado no detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por circular con una tasa superior a 0,60 mg/l, lo que conllevó la inmovilización y retirada del vehículo.

Además de los atestados penales, los policías locales del GIAA que llevaron a cabo los controles de vehículos denunciaron administrativamente a otros tres conductores por superar la tasa máxima permitida de alcohol sin llegar al límite penal.

Por otra parte, también realizaron controles de velocidad en la zona, que dieron como resultado 42 denuncias administrativas por exceso de velocidad.

A ellas se sumaron otras cuatro denuncias por circular sin seguro --lo que motivó la retirada de los vehículos--, dos por no haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), una por circular haciendo uso del dispositivo móvil y una por conducir con un permiso que no habilitaba al conductor.

El dispositivo del pasado fin de semana forma parte de un plan especial que lleva a cabo la Policía Local de Málaga y que en el último año, según han informado, "se ha venido reforzando con el objetivo de evitar este tipo de concentraciones".

La finalidad "es acabar con estas prácticas que ponen en riesgo la seguridad de los participantes y del resto de usuarios de las vías". En este sentido, la Policía Local de Málaga ha destacado que "este mismo año un conductor ha sido condenado a la pena de cuatro meses de prisión y a la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante ocho meses y dos días como autor de un delito de conducción temeraria, a raíz de una denuncia motivada por imágenes captadas en redes sociales".

Previamente, Policías locales especializados en la investigación de fuentes abiertas de Internet localizaron varios vídeos en los que se apreciaba cómo el conductor realizaba maniobras de derrape. En una de ellas, según relatan los agentes, "se observaba cómo perdió el control del coche y estuvo a punto de atropellar a un joven espectador que se encontraba al borde de la acera, quien tuvo que echarse hacia atrás para evitarlo", ha concluido.