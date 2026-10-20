La Policía Local de Málaga tramita 27 denuncias en materia de control de ruidos y convivencia ciudadana en una semana

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MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha tramitado a lo largo de la última semana un total de 27 denuncias, tanto a establecimientos (4) como a personas (23), por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público.

Así se recoge en las estadísticas comprendidas entre el lunes, 12 de octubre, desde las 07,00 horas, y las 07,00 horas de este pasado lunes, día 19. Los agentes han desarrollado en este periodo un total de 137 intervenciones en la zona del centro histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz, de las que 27 acabaron en denuncia, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

En paralelo, en el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han llevado a cabo 72 actuaciones que se han saldado con cinco denuncias, todas ellas a VTC por carecer o tener caducada la tarjeta de transporte (2), realizar habitualmente el servicio en lugar distinto a donde se encuentra residenciada la autorización (2) y propiciar la captación de clientes sin contratación previa en lugares de concentración y generación de demanda de estos servicios (1).

Además, se han realizado 25 actuaciones de vigilancia para detectar la prestación del servicio de transporte de viajeros careciendo de autorización.

Por otro lado, en lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía, han sido denunciadas un total de seis personas en la última semana.

En concreto, del total, cuatro son por cantar o proferir gritos en la vía pública, una por actuaciones con equipos de reproducción en el ambiente exterior sin autorización y una por hacer funcionar equipos musicales dentro de vehículos sin autorización.

Las cuatro denuncias por cantar o proferir gritos o hacer funcionar instrumentos en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Marqués de Larios (1), Obispo (2) y Salvago (1).

CONVIVENCIA CIUDADANA

Respecto al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, se han efectuado un total de 17 denuncias.

Entre ellas, destacan las once contabilizadas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas, así como las tres por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública.

Además, constan dos por realizar la actividad de aparcamiento en espacio público sin autorización y una por impedir u obstaculizar el libre tránsito por espacios públicos con conductas coactivas o de acoso (1).

Las once denuncias por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas se han producido en las calles y plazas: Sor Teresa Prat (4) y Velasco (7).

En cuanto a las dos denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han registrado en la plaza del Marqués del Vado del Maestre.

En relación con las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han desarrollado 16 intervenciones, que han dado lugar a la detección de cuatro infracciones por motivos relativos a diferentes ordenanzas: una por no ajustarse a la actividad autorizada en la licencia de apertura, una por trascender música al exterior y dos relacionadas con la venta de vapers.

Por otro lado, se han realizado dos seguimientos de decreto y se ha notificado un decreto. En paralelo, a lo largo de la última semana los agentes han llevado a cabo 90 actuaciones complementarias en materia de seguridad mediante el control y vigilancia de salas de fiestas, zonas de botellón, cierres de establecimientos y terrazas.

Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros (las catalogadas como leves) y los 300.000 euros (muy graves). Respecto a las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana, la sanción es a partir de los 300 euros.

VÍA PÚBLICA

Por su parte, el Área de Comercio y Vía Pública ha levantado en este mismo periodo un total de 17 actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización.

En cuanto a su distribución, se han registrado en los distritos Centro (una en Isabel la Católica y otra en Cristo de la Epidemia), Carretera de Cádiz (diez en calle Pacífico, dos en Correo de Andalucía, una en paseo marítimo Antonio Machado y una Imperio Argentina) y Teatinos-Universidad (una en calle Pirandello).