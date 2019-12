El PP acusa a Sánchez de utilizar la Constitución para "blanquear su negociación con aquellos que quieren romperla"

Actualizado 07/12/2019 15:00:09 CET

MÁLAGA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha afirmado este sábado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, utiliza la Carta Magna para "blanquear su negociación con aquellos que precisamente quieren romper, hacer añicos, la Constitución"

"Ayer Sánchez decía que defendía la vigencia de la Carta Magna, pero en paralelo, sus socios, aquellos que él ha elegido como negociadores para seguir en la Moncloa, lo que hacían era desprestigiar la Carta Magna, atacar la Carta Magna y dejar claro que quieren acabar con la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles", ha resaltado en Málaga, momentos antes de visitar el rastrillo Nuevo Futuro junto a los también diputados nacionales del PP Carolina España y Mario Cortés.

Montesinos ha criticado que Sánchez "sigue siendo el señor del 'no es no', que no quiere asumir responsabilidades por el caso de los ERE, que no quiere dar la cara ante el mayor caso de corrupción de la historia y que en tan solo unos segundos despachó esta trama de corrupción tan tremenda y que afecta directamente al partido socialista".

"¿No tiene nada que decir el señor Sánchez de que tres de sus ministros formaban parte del gobierno de los ERE?", se ha preguntado al respecto, al tiempo que ha asegurado que "el PP va a seguir ahí y va a llevarle al Congreso de los Diputados para que de las explicaciones oportunas".

Asimismo, ha resaltado que Sánchez "no da la cara ante los últimos y demoledores datos del paro. Estamos ante el peor dato del paro de noviembre desde el año 2013 y Sánchez no dijo absolutamente nada y lo que es peor, no está haciendo absolutamente nada para revertir los signos de crisis económica que ya están ahí".

Además, ha indicado que Sánchez no llama al líder del PP, Pablo Casado, "no le devuelve la llamada al principal partido de la oposición", ha resaltado. "Desdeña los pactos de Estado que ha planteado el PP, pero en cambio está encantado, está feliz con negociar, con pactar con aquellos que quieren destruir la Constitución española, que quieren acabar con la España que hoy queremos todos y que nos hemos dado entre todos", ha indicado.

"Ese es el señor Sánchez y por eso desde el PP tenemos que ser muy claros y reconocemos que el contexto político es grave, muy delicado, y por eso vamos a estar a la altura de las circunstancias, vamos a defender siempre el interés general de todos los españoles planteando aquellos pactos de Estado que necesitan los españoles sobre aquellas cuestiones que son capitales, pero también ejerciendo una oposición firme y responsable", ha apuntado.

Por estos motivos ha asegurado que "hoy más que nunca" van a defender las instituciones, la Constitución, la jefatura del Estado, al rey Felipe, ante "los ataques de los socios de Sánchez, ante un Sánchez que prefiere pactar con aquellos que quieren destruir la Constitución en vez de llamar a Pablo Casado".

RELACIONES CON VOX

Por otro lado, al ser preguntado por la situación de las relaciones del PP con Vox tras la configuración de la Mesa del Congreso, ha explicado que "cuando el centro-derecha está dividido, Pedro Sánchez gana".

"Lo hemos visto en las últimas elecciones generales y lo hemos comprobado también en la configuración de la Mesa del Congreso, en la que el PP planteó una fórmula en la que el centro-derecha salía reforzado. Esa fórmula era dos sitios para el PP, uno para Cs y otro para Vox", ha detallado.

Montesinos ha precisado que "Vox no quiso y eso provocó que la izquierda saliera fortalecida y en vez de que hubiera un representante de Cs en la mesa lo hubiera de la izquierda, de Unidas Podemos".

"Esa es la realidad y esos son los datos, con lo cual a partir de ahí el mensaje es nítido: el centro derecha tiene que estar unido porque si no la izquierda, incluso la izquierda radical sale ganando, sale ganando Sánchez", ha apuntado.

Asimismo, con respecto a Andalucía ha indicado que existe "un acuerdo de gobierno con Cs y un acuerdo de investidura con Vox, y esos acuerdos han permitido que hoy en Andalucía se bajen impuestos, que haya menos trabas burocráticas, que haya más estabilidad económica".

"Los datos económicos en Andalucía son mejores que en otras muchas comunidades autónomas, por supuesto las gobernadas por la izquierda, con lo cual nosotros reivindicamos esos acuerdos, consideramos que son positivos para todos los andaluces y si alguien quiere poner en riesgo esa estabilidad económica, esos acuerdos, entonces tendrá que responder ante los andaluces", ha finalizado.