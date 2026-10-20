El PP apuesta por Jesús María Claros para liderar Vélez desde "la unidad, solvencia y compromiso" con veleños

El secretario general del PP de Málaga,*José Ramón Carmona, junto con Jesús María Claros, apuesta del PP para liderar Vélez-Málaga - PP

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha anunciado este martes la apuesta del Partido Popular por Jesús María Claros para liderar el Ayuntamiento de Vélez-Málaga "desde la unidad, la solvencia y el compromiso con los intereses de los veleños, respaldado por un equipo preparado, cohesionado y volcado en dar respuesta a las necesidades del municipio".

Carmona se ha pronunciado así durante una comparecencia junto a Jesús María Claros y los concejales 'populares', a quienes ha agradecido el trabajo desarrollado durante estos días y su implicación con Vélez-Málaga, trasladándoles además el respaldo de toda la dirección provincial.

Cabe recordar que el hasta ahora alcalde, Jesús Lupiáñez, anunció su renuncia a la Alcaldía y a su acta de concejal, con lo que puso fin a su etapa al frente del Ayuntamiento.

Carmona ha mostrado igualmente su reconocimiento a Jesús Lupiáñez, de quien ha destacado que "ha sido y es una persona imprescindible para el Partido Popular". Además, ha agradecido su "dedicación, esfuerzo y trabajo al frente del Ayuntamiento".

En este sentido, el dirigente 'popular' ha defendido la necesidad de "ennoblecer la política" y ha hecho un llamamiento al "respeto y a desterrar los ataques personales".

"Todo no vale. No valen los ataques personales ni las descalificaciones contra las personas que dedican un tiempo de su vida a intentar mejorar su ciudad", ha subrayado.

Asimismo, ha defendido que el PP afronta este momento "desde la humildad, con voluntad de escuchar a la calle, mejorar y rectificar cuando sea necesario, poniendo siempre por delante los intereses de Vélez-Málaga y de sus vecinos".

Sobre Jesús María Claros, Carmona ha señalado que "pocas personas conocen más este municipio, se dedican más y representan mejor los valores del Partido Popular", extendiendo ese reconocimiento al conjunto del grupo municipal por su "capacidad, implicación y compromiso con la ciudad".

Por su parte, Claros ha agradecido la confianza del Partido Popular y de sus compañeros y ha asegurado que asume este paso "con muchísima ilusión, pero sobre todo con un enorme sentido del compromiso por Vélez-Málaga". También ha trasladado su reconocimiento a Jesús Lupiáñez por los años de trabajo compartido.

El dirigente 'popular' ha defendido una forma de entender la política basada en "el trabajo, la escucha y la búsqueda de soluciones". "No soy persona de discursos ni de prometer lo que no sé si se va a cumplir. Soy de trabajar, de escuchar y de intentar que las cosas salgan adelante", ha afirmado.

Claros ha reconocido que el municipio atraviesa una etapa marcada por "demasiada tensión, demasiado enfrentamiento y demasiado ruido" y ha defendido que Vélez-Málaga "necesita recuperar la tranquilidad política y poner el foco en los problemas reales de los vecinos".

Por último, ha marcado como objetivo centrar la acción municipal en la gestión y en la cercanía. "Ahora no es momento de grandes palabras ni de grandes discursos, es momento de trabajo, trabajo y más trabajo", ha concluido, al tiempo que se ha comprometido "a escuchar, buscar soluciones y contribuir a que Vélez-Málaga siga avanzando".