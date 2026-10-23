PP apuesta por la profesora de la UMA y expregonera de la Semana Santa Paloma Saborido como dos por Málaga al Congreso

Archivo - Paloma Saborido en una imagen de archivo con el presidente de Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGAº - Archivo

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del PP en Málaga ha apostado por la profesora de la Universidad de Málaga y expregonera de la Semana Santa de la capital Paloma Saborido para que sea número dos de la candidatura 'popular' por la provincia malagueña al Congreso en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la formación, quienes han apuntado que Saborido estará en la lista como independiente y acompañará al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, que es el número uno.

Saborido es profesora de Derecho Civil en la UMA y fue pregonera de la Semana Santa malagueña en 2019. Además, fue la coordinadora nacional de la Gran Procesión en Roma del Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro de Sevilla y de María Santísima de la Esperanza de Málaga.