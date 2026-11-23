Archivo - La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

FUENGIROLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado este lunes 23 las más de 250 incidencias que acumula la línea C-1 del Cercanías malagueño durante el mes de noviembre, infraestructura que este lunes 23 ha generado una "nueva situación de caos" cuando los usuarios que circulaban entre la capital y Fuengirola a las 8,30 horas "han tenido que ser desalojados y cambiados de tren por una avería en la estación Victoria Kent".

Así lo ha expuesto junto a la presidenta del PP de Fuengirola y alcaldesa del municipio, Ana Mula, donde ha advertido de que Málaga ha pasado de tener "un tren de Cercanías a un tren de lejanías", alegando que "queda muy lejos ya el día en que esta línea funcionaba como es debido", según ha precisado la formación a través de un comunicado.

"Hemos pasado de tener un tren fiable y que ofrecía un servicio excepcional a una infraestructura que ha perdido más de dos millones de pasajeros en los últimos años por sus continuas averías, retrasos y cancelaciones", ha manifestado Navarro, quien ha lamentado "la falta de inversión y mantenimiento por parte del Gobierno de Sánchez, pese a tratarse de la línea de Cercanías más rentable de España".

Al hilo, la dirigente popular ha afirmado que esta situación "es uno de los botones de muestra más evidentes del abandono que Pedro Sánchez ha tenido a nuestra provincia" y ha advertido de que "esta podría haber sido la legislatura del tren, porque nunca este Gobierno había tenido tanto dinero para invertir en infraestructuras pero, por el contrario, ha sido la legislatura del desmantelamiento de la red ferroviaria".

Al respecto, ha incidido en los 80.000 millones de euros recibidos por el Ejecutivo de fondos europeos desde la pandemia, "dinero con el que se podrían haber abordado mejoras en la frecuencia y capacidad de los convoyes, así como nuevas conexiones hasta Marbella, Estepona y el Campo de Gibraltar, y también desde Nerja", ha explicado.

Además, ha hecho hincapié en las más de cien subidas fiscales aplicadas desde que Sánchez es presidente, incidiendo en que "este Gobierno ha recaudado más que nunca, pero deja los peores servicios públicos".

Respecto a la Alta Velocidad, Navarro ha señalado que la liberalización del servicio reporta ingresos al Gobierno a través del canon ferroviario que aportan las nuevas compañías, "un dinero que también sirve para mantener, para conservar y para mejorar la red ferroviaria", marco en el que ha lamentado que "los recortes aplicados por el Ejecutivo de Sánchez y la degradación del AVE le han costado la vida a 115 personas en apenas diez meses".

En este sentido, la presidenta del PP malagueño ha advertido de que "nos encontramos ante una situación inédita por la falta de ejecución de inversiones y de medidas en el marco de las competencias del Gobierno" y ha criticado el "silencio" del Ejecutivo central y la "ausencia de explicaciones" ante esta "situación de decadencia de nuestros trenes".

Por último, Navarro ha reivindicado el compromiso del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para situar al tren como "una absoluta prioridad", alegando que "el tren será el medio de transporte del presente y del futuro; se harán las auditorías que hagan falta, tanto de las cuentas como del estado de la red ferroviaria, y se destinarán los fondos necesarios para recuperar una infraestructura que siempre ha sido segura, fiable y la mejor opción para muchos ciudadanos españoles y malagueños", ha concluido.