PP critica que "el abandono" de la red ferroviaria por parte de Gobierno "pone en riesgo la vida de miles de malagueños"

Archivo - El senador y vicesecretario de Territorial y Asistencia al Concejal del PP de Málaga, Francisco Oblaré, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador y vicesecretario de Territorial y Asistencia al Concejal del PP de Málaga, Francisco Oblaré, ha criticado este martes que el "abandono" que sufre la red ferroviaria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, "está poniendo en riesgo la vida de miles de malagueños a tenor de los dos últimos incidentes acaecidos en apenas 48 horas".

Oblaré ha lamentado que el Gobierno central "siga recurriendo a parches en lugar de acometer las inversiones necesarias para garantizar el mantenimiento y la seguridad de la red ferroviaria malagueña" y ha puesto como ejemplo el nuevo corte de la conexión de media distancia entre Málaga y Sevilla "provocado por el descarrilamiento de una máquina de mantenimiento este mismo martes".

"Lo que estamos viendo en Málaga no son hechos aislados, sino la consecuencia de años de falta de inversión, de mantenimiento insuficiente y de una absoluta ausencia de planificación por parte del Ministerio de Transportes", ha señalado en un comunicado Oblaré.

Asimismo, el senador malagueño también ha recordado que la línea C-2 de Cercanías "permaneció cortada durante más de 12 horas el pasado sábado como consecuencia del choque de un tren con una catenaria", una nueva incidencia que, según ha advertido, "vuelve a poner de manifiesto la fragilidad de una red de la que dependen miles de usuarios cada día".

Además, ha puesto el foco en el próximo cierre de la línea C-1 de Cercanías, que conecta Málaga con Fuengirola, y ha exigido al Ministerio de Transportes que explique "qué alternativa real va a ofrecer a los miles de malagueños que utilizan esta línea diariamente".

"Estamos hablando de un cierre previsto de al menos seis meses en 2027 y, a día de hoy, los usuarios siguen sin conocer una alternativa que permita garantizar su movilidad durante todo ese periodo", ha criticado.

El senador del PP ha reclamado al Gobierno que "concrete cuanto antes un plan de transporte alternativo con capacidad suficiente para absorber la demanda de la C-1".

"No se puede cerrar durante medio año una de las principales arterias de movilidad de la provincia y pretender que los malagueños se resignen a buscarse la vida. El Gobierno tiene la obligación de anticiparse, planificar y ofrecer soluciones", ha subrayado.

Además, Oblaré ha criticado "el deterioro" que ha experimentado la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid desde que Sánchez llegó a la Moncloa. "El AVE con Madrid ha pasado de ser un servicio excelente y una referencia a convertirse en un servicio marcado por las incidencias y la incertidumbre", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que "durante 2025 esta conexión llegó a acumular una incidencia cada 48 horas".

Ha recordado que durante este 2026 la conexión ferroviaria con Madrid permaneció más de tres meses cerrada como consecuencia del desprendimiento de un talud en Álora tras los episodios de borrascas, una interrupción que, según ha lamentado, "evidenció una vez más la incapacidad del Ministerio de Transportes para dar una respuesta rápida y eficaz ante un problema que dejó sin una conexión ferroviaria esencial a miles de viajeros".

"Exigimos que el Gobierno de Sánchez deje a un lado su sectarismo con Málaga e invierta, mantenga y planifique nuestra red ferroviaria. Los malagueños merecen trenes seguros, modernos y fiables, no una ruleta rusa", ha concluido.