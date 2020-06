El PP critica que el Gobierno central "arrebata a Málaga 300 millones para la reactivación económica y social"

MÁLAGA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este martes que el Gobierno central "arrebata a Málaga un total de 300 millones de euros que deberían ir destinados a la reactivación económica y social de la provincia" y que afectan a las políticas activas de empleo, a la no devolución del IVA y a los 800 millones de euros menos que el Gobierno ha asignado a Andalucía sin tener en cuenta su peso poblacional.

"El Ejecutivo de Sánchez no sólo no hace nada, sino que además va a la contra, como refleja el sablazo de 200 millones a la políticas de empleo, los 537 millones de euros que no nos han pagado a los andaluces por el IVA o el hecho de que nos regatean hasta 800 millones de euros", ha criticado el dirigente 'popular', que ha cifrado estos recortes en más de 1.500 millones de euros, de los cuales una quinta parte corresponderían a la provincia.

Ante ello, el también parlamentario andaluz ha pedido al Gobierno de PSOE y de Podemos "el mismo compromiso que ha mostrado el Gobierno andaluz de Juanma Moreno con la provincia de Málaga desde que comenzó la crisis sanitaria a causa del COVID-19".

En este sentido, Carmona ha valorado que "en estas semanas de crisis sanitaria, sólo en gasto farmacéutico, adquisición de material y contratación de personal, se han destinado la friolera de 900 millones de euros extra, que no estaban presupuestados", lo que no ha sido impedimento para que se haya seguido actuando "en muchos frentes con especial beneficio para la provincia de Málaga".

Al respecto, ha valorado la creación de empleo, articulada a través del denominado Plan AIRE, "que pone encima de la mesa un total de 165 millones de euros para la creación de 19.000 puestos de trabajo". "Una iniciativa que se articulará a través de los ayuntamientos, la mejor manera para que esas contrataciones sean efectivas y se atiendan las necesidades de cada pueblo y ciudad", ha recalcado.

De igual modo, ha calificado de "histórico" el plan de playas seguras impulsado por la Junta de Andalucía, dotado con 25 millones de euros y que ha permitido la contratación de hasta 3.000 vigilantes de playa.

El diputado autonómico ha hecho referencia también a los 181 millones de euros consignados para tres grandes obras hidráulicas en la provincia, como es el trasvase de Iznájar, obras para garantizar el abastecimiento en alta a la zona del bajo Guadalhorce, y la denominada autovía del agua, que permitirá llevar agua de la parte occidental a la oriental de nuestra provincia.

"Como ven no se ha perdido ni un solo minuto en atender las necesidades de nuestra tierra, tanto las originadas por la crisis sanitaria, como las que ya estaban ahí debido a décadas de desidia y abandono del anterior gobierno socialista", ha afirmado el coordinador 'popular'.

Por ello, ha continuado, "pedimos al Gobierno central que se implique con la recuperación de la provincia al mismo nivel que lo hace el Gobierno andaluz", ha expuesto Carmona, añadiendo que le gustaría que esta reivindicación también estuviera abanderada por otros partidos, "pero a estas alturas no espero nada del PSOE andaluz, que no solo se ausenta de la Comisión de Recuperación del Parlamento, sino que pide a sus presidentes de diputaciones y alcaldes que no comparezcan, dejando sin representación en este organismo a los ciudadanos a los que representan".

"No es momento de confrontar, sino de aunar voluntades, de impulsar soluciones que palien en la medida de lo posible los efectos de esta crisis. Algo que sólo conseguiremos si todos trabajamos unidos y remando en un mismo sentido", ha concluido.