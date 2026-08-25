PP critica que Renfe destine 4.000 millones a renovar Cercanías en Madrid y Barcelona y "se olvida" de Málaga

Archivo - El coordinador general de los 'populares' malagueños, Cristobal Ortega, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este martes que Renfe "se vuelva a olvidar" de Málaga en la renovación y modernización de trenes de Cercanías, "tras destinar más de 4.000 millones de euros para mejorar el servicio con nuevos convoyes principalmente en Madrid y Barcelona".

Así, ha señalado la incorporación esta misma semana de los nuevos trenes de la serie 453 de Stadler en Madrid y la previsión de que los Alstom 452 lleguen al Rodalies catalán a finales de año, "mientras que en Málaga seguimos con un Cercanías absolutamente colapsado y nada acorde con el crecimiento y la pujanza de esta provincia, cuya línea C-1 supera el 117% de su capacidad en verano".

El dirigente 'popular' ha afeado al Gobierno de Sánchez que "haya cumplido ocho años sin ejecutar mejoras en las estaciones y apeaderos de los Cercanías de la provincia, un abandono que condena a los malagueños a descartar a corto plazo la llegada de convoyes más largos o de doble altura, con un 20% más de capacidad para aliviar la saturación que sufrimos desde hace años en la línea que conecta Málaga y Fuengirola".

Al respecto, ha explicado en un comunicado que los Stadler y Alstom proyectados en otras capitales "son más largos que los Civia que circulan en Málaga y necesitan apeaderos de al menos 100 metros, si bien los de Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola son de 80 metros".

"Si el Gobierno no es capaz de planificar esta modernización del Cercanías actual, quién puede pensar que se tome en serio el impulso al proyecto para llevar el tren hasta Marbella, Estepona y Algeciras", ha cuestionado.

Ha incidido en que "el abandono de nuestra red ferroviaria es un agravio más a esta provincia por parte del Ejecutivo de Sánchez y Puente" y ha subrayado que "los malagueños recibimos migajas en materia ferroviaria, pese a contar con la línea más rentable del país, con más de 17 millones de viajeros al año".

En este sentido, ha lamentado que la "ausencia de planificación" para albergar modelos de mayor capacidad a corto plazo "es un jarro de agua fría ante las continuas incidencias, averías, retrasos y cancelaciones por falta de inversión y mantenimiento que sufren los usuarios de la provincia", alegando que el propio Gobierno "reconoció en una respuesta parlamentaria que Renfe destina apenas una cuarta parte de lo que ingresa el Cercanías malagueño al año para mantener sus trenes y estaciones".

Así, ha detallado que "los 5,5 millones de euros que la compañía ha destinado a mantenimiento cada año entre 2029 y 2026 contrastan con los 21,3 millones que ingresó el Cercanías de Málaga a través de sus líneas C-1 y C-2 sólo en 2024, según datos del Observatorio del Transporte y la Logística de España, dependiente del Ministerio que dirige Óscar Puente".

"Lo que está claro --ha argumentado-- es que el abandono inversor del Gobierno a Málaga y a su red ferroviaria compromete no sólo el presente, sino el futuro de esta provincia, con trenes de Cercanías que acumulan una media de 17 años de antigüedad y cuya renovación no se plantea a corto plazo, castigando a los malagueños a seguir sufriendo continuas incidencias y a viajar en trenes saturados", ha concluido.