El PP y Cs acuerdan medidas para aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga e inciden en la "estabilidad"

Publicado 21/12/2018 14:22:59 CET

De la Torre valora el compromiso y Cassá reitera que la formación naranja es un partido con vocación de negociar

MÁLAGA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Málaga y Ciudadanos (Cs), socio de investidura, han acordado distintas medidas para la aprobación del presupuesto para 2019, que redundarán, según han incidido tanto el alcalde, Francisco de la Torre, como el portavoz municipal de la formación naranja, Juan Cassá, en la estabilidad y también en la atracción de inversión para la ciudad.

Ambos han rubricado este viernes el acuerdo compuesto por once puntos. "Supone un compromiso muy bueno porque nos da seguridad", ha dicho De la Torre, que ha destacado la importancia de "firmar un documento con el grupo que facilitó la investidura, y por tanto la gobernabilidad y estabilidad del Ayuntamiento durante estos años, lo que es importante para la atracción de inversiones y nos permite completar también el esfuerzo para cerrar inversiones".

Por su parte, Cassá ha remarcado que "Málaga sigue avanzando, tiene estabilidad y lanzamos mensajes así para buscar el objetivo común que es atraer inversión para la ciudad". El importe total de las propuestas asciende a 18.830.148,09 euros.

FECHA

Por otro lado, De la Torre ha señalado que "no hemos conseguido tenerlos desde el primer día del año, pero trataremos de que estén lo antes posible en el año 2019". En este sentido, aunque el regidor no ha dicho una fecha exacta ha señalado que podría llevarse a pleno para su aprobación inicial en febrero de 2019. "No me atrevo a dar fecha exacta, tiene un tiempo de gestación", ha remarcado.

Así, ha explicado que, al principio, habrá prórroga de los presupuestos porque "materialmente no podrá estar operativo desde el 1 de enero", ya que aún queda "un cierre de cifras", aludiendo también a que resta por ver los ingresos del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Por esos motivos, ha afirmado De la Torre, "el crecimiento no será muy grande", añadiendo, además, que el Ayuntamiento "está en una moderación fiscal clara, inclusive, en bonificaciones fiscales", lo que, no obstante, "supondrá un ingreso menos pero que lo hacemos con gusto".

De la Torre ha dicho que el desarrollo de confección del presupuesto, donde se suman las iniciativas donde coinciden tanto PP como Ciudadanos, está "muy avanzado". De igual modo, el alcalde ha saludado esta "voluntad positiva" que ha caracterizado a Cs en estos años en la Corporación, ha remarcado.

Cuestionado, en concreto, por si no cree que sería más oportuno, teniendo en cuenta las elecciones municipales, aplazar la aprobación para que el nuevo gobierno decida, De la Torre ha asegurado que "nuestra obligación, de quien estamos gobernando, y, entiendo, del grupo que facilitó la investidura, por eso está la firma, es gobernar para hoy y para mañana".

"Nuestra obligación es elaborar, confeccionar y aprobar unos presupuestos. Es lógico", ha defendido, remarcando, además, el sentido "de responsabilidad; lo otro es dejación de funciones". "Creo que vamos a hacer los mejores presupuestos posibles para Málaga y eso no lo hacemos buscando rentabilidad política, lo hacemos por cumplimiento de nuestra obligación", ha incidido, y, sin entrar en el resultado de las elecciones, ha sostenido que "los que estén en la responsabilidad tienen un presupuesto que pueden seguir, y pueden hacer sus cambios".

CASSÁ: "CS PARTIDO CON VOCACIÓN DE NEGOCIAR"

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos ha valorado que su formación sigue demostrando que "es un partido con vocación de negociar con otras formaciones políticas", en este caso con el alcalde de la ciudad, siendo esta, ha recordado Cassá, "el 25 acuerdo que hemos hecho durante el mandato y siempre anteponemos el interés general y el interés de los malagueños por encima de nuestras siglas políticas".

También ha valorado el acuerdo presupuestario para 2019, que se basa en tres ejes "importantes" como son la bajada de impuestos; seguir disminuyendo la deuda municipal, "lo que nos permitirá en un futuro acometer proyectos ilusionantes de ciudad"; y proyectos destacados de Málaga, citando entre otros, la peatonalización de la Alameda, la semipeatonalización de calle Carreterías-Álamos, el derribo del Astoria y Victoria, el gran parque en los antiguos terrenos de Repsol o los accesos al Campamento Benítez, entre otros.

ACUERDOS

El acuerdo presupuestario para 2019 incorpora muchas de las medidas ya pactadas en anteriores ejercicios para que tengan su continuidad, y entre las que han destacado las relacionadas con el endeudamiento.

En concreto, el Consistorio con las amortizaciones anticipadas correspondientes al año 2018 y amortización que realizará en 2019 bajará el endeudamiento en 106 millones de euros, de los que 46,3 millones será a finales del ejercicio 2018 y un mínimo de 60 millones de euros a amortizar en 2019.

Sobre la plusvalías mortis causa, tanto PP como Cs "en el ánimo siempre de continuar avanzando en nuestra reconocida moderación fiscal" proponen en los términos de progresividad y justicia la reducción de dos años a seis meses el requisito de convivencia en la citada plusvalía. Así, con este paso adicional el conjunto de familias bonificadas al año serían 2.781 familias con un importe de 2.586.875,88 euros.

La "aceleración al máximo" de los trámites del proyecto de reurbanización en los antiguos terrenos de Repsol, a la que iría ligada la descontaminación del suelo, con el fin de tenerlos listos antes de junio de 2019, es otro de los puntos del acuerdo.

Por otro lado, sobre el Plan Especial Monte Gibralfaro, Cassá ha incidido en que "por fin tenemos el visto bueno de la Junta que nos va a permitir seguir haciendo actuaciones en otro pulmón verde importante de la ciudad". Asimismo, el acuerdo contempla el proyecto de la semipeatonalización de la Alameda y la de calle Carreterías-Álamo, además de los accesos a la nueva fase del parque en Campamento Benitez. De igual modo, han acordado reservar una cantidad cercana al millón de euros suficiente para demoler el antiguo edificio de los cines Astoria y Victoria y para realizar los estudios arqueológicos.

En este sentido, el regidor ha recordado que los presupuestos contemplan actuaciones que van más allá de un año, por lo que 2019 "nos permite, entre otros, seguir con las obras de la Alameda, Carretería, seguir con actuaciones en el Campamento Benítez o Gibralfaro...". "Tienen vocación y necesidad física de desarrollarse a lo largo de dos años y, a veces tres, y por tanto es muy importante tener presupuestos de 2019", ha enfatizado.

Por otro lado, el acuerdo contempla la continuación de la red de supermercados solidarios o economatos para que puedan abrir todo el año, lo que ha calificado Cassá de "iniciativa extraordinaria para ayudar a los más desfavorecidos".

La redacción de un plan estratégico de suelo industrial es otro de los puntos contemplados en el acuerdo de presupuestos entre PP y Cs, que dedica el punto once a las propuestas del grupo municipal naranja a las cuentas de 2019 y que contempla la accesibilidad con el compromiso de la nueva ordenanza municipal; políticas de innovación con, entre otros, la tercera edición de 'Málaga Byte'; de deporte, con la licitación de las primeras obras de minipabellones o de un circuito de running; de derechos sociales; o de políticas de empleo público, con un máximo legal para Policía, Bomberos, entre otros.

Asimismo, también entre las propuestas del grupo municipal de Cs a las cuentas de 2019 hay relacionadas con políticas de movilidad; sobre urbanismo e infraestructuras, sostenibilidad ambiental, y políticas de economía productiva.

Desde el equipo de Economía, con Carlos Conde como concejal y portavoz del equipo de gobierno, se lleva negociando desde hace algo más de dos meses este acuerdo presupuestario, que permite tener certidumbre para la aprobación del presupuesto 2019.