PP-A destaca que la Junta "duplica" la inversión en Atención Temprana y mejora la coordinación de entidades y familias

MÁLAGA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Carmen Mata, ha destacado este lunes "el compromiso firme del Partido Popular con la Atención Temprana en Andalucía", subrayando "el trabajo del nuevo Gobierno andaluz para mejorar y garantizar la Atención Temprana hasta el punto de duplicar la inversión presupuestaria destinada a esta materia".

"Esta nueva Junta ha establecido un presupuesto histórico, elevando la inversión de 45 a 91 millones de euros", ha manifestado Mata durante una visita a la nueva sede de Amappace junto a la vicesecretaria de Acción Sectorial del PP de Málaga, Ruth Sarabia.

Así, ha resaltado la "apuesta real" del Partido Popular por mejorar la Atención Infantil Temprana, "dando respuesta a todas esas entidades que reclamaban un concierto social y reconociendo la labor de los profesionales que atienden a niños con necesidades específicas de 0 a 6 años".

De este modo, ha reivindicado que "el Gobierno andaluz del cambio está dando todos esos pasos de manera consensuada con las entidades sociales", apuntando que "desde el PP andaluz éramos conscientes de la necesidad de mejora de la Atención Temprana en Andalucía y no sólo reclamábamos la eliminación de las listas de espera, sino que exigíamos el reconocimiento de las entidades que prestan una atención profesional fundamental para los menores y sus familias".

LEY DE ATENCIÓN TEMPRANA

Sobre la Ley de Atención Infantil Temprana, la dirigente del PP ha subrayado que será "una de las primeras que existan en el ámbito nacional, dando respuesta a todas las entidades especiales que reclamaban un concierto social donde se reconociera la labor de los profesionales".

Según Mata, desde la Junta de Andalucía también se está trabajando para la continuidad de ese servicio a partir de seis años no sólo desde los centros educativos. "El Gobierno andaluz de Juanma Moreno no sólo prestará un refuerzo educativo en los centros con profesorado especializado, sino que también concederá ese refuerzo que no está dentro del centro educativo y que tiene que cubrir la administración pública", ha puntualizado.

Respecto a estos centros profesionales especiales, Mata ha incidido en el compromiso de la Junta para que estas entidades "gocen de las garantías y certificados necesarios", añadiendo que "esta medida es primordial para que las familias se sientan seguras al enviar a sus hijos a los centros de mejor calidad".

Por su parte, Sarabia ha señalado que "en estos dos años y medio, el Gobierno del cambio de Juanma Moreno ha mejorado la coordinación y las relaciones entre los centros educativos y las familias", incidiendo en que "este hecho es fundamental para mejorar el desarrollo de los niños con necesidades especiales", ha concluido.