PP eleva al Congreso retomar los pagos a Marbella (Málaga) por multas de corrupción tras "la inacción del Gobierno"

MÁLAGA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por Málaga Carolina España ha llevado este miércoles a la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados retomar los pagos a la ciudad de Marbella derivados de las multas por los casos de corrupción, "algo que se formalizó con el antiguo Gobierno del PP y que se ha dejado de hacer desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo central".

"Es una cuestión de justicia y así lo hemos entendido desde el PP al presentar esta Proposición No de Ley (PNL), que no ha salido adelante por el voto en contra de PSOE y Podemos, que tendrán que explicar a los marbellíes el por qué de esta decisión", ha apuntado la dirigente 'popular' en una nota.

Durante su intervención, la diputada nacional ha recordado que en los PGE de 2012 se recogía un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento marbellí por el cual este último recibía ingresos por concepto de multa de los procedimientos judiciales con sentencia firme derivados de los casos de corrupción que sufrió la ciudad.

De hecho, fruto de este acuerdo, el Ayuntamiento de Marbella ha recuperado más de 40 millones de euros, 37 en concepto de ingresos y bienes y más de 2,7 millones en concepto de multas. De esos 37 millones de euros, 30 han sido en ingresos derivados de ejecuciones de patrimonio de los condenados y de ellos 13 millones han sido para el pago anticipado de deuda, y el resto, 17 millones de euros, para proyectos como la nueva sede de la Escuela Oficial de Idiomas o la primera residencia pública para mayores, ha detallado.

Asimismo, se han recuperado alrededor de siete millones en inmuebles, como la finca La Caridad, que se destinará de manera provisional a recinto ferial y de usos múltiples de San Pedro Alcántara.

Sin embargo, en el caso de 2019, fruto de las sentencias firmes, le hubiera correspondido recibir 8,7 millones de euros, "pero el Gobierno de Sánchez dio la callada por respuesta".

"En 2020 vamos camino de lo mismo, por lo que nuestra acción política al respecto no se va a quedar aquí. El PSOE, gran conocedor de lo que ocurrió en Marbella hace años, no se puede poner de perfil en un asunto de este calibre", ha expuesto la dirigente popular, que ha recalcado que los 'populares' "no vamos a parar hasta que el dinero que se robó a los marbellíes vuelva a sus ciudadanos, le pese a quien le pese".