PP Málaga critica "ataque ideológico de Sánchez para desarticular modelo de chiringuitos y golpear economía productiva"

Archivo - La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, en una imagen de archivo. - PP DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha criticado este miércoles "el ataque ideológico" del Gobierno de Pedro Sánchez para "desarticular el actual modelo de chiringuitos y golpear" a la economía productiva malagueña, "poniendo en riesgo empresas, empleos y el futuro de miles de familias".

Del Cid ha señalado que las últimas advertencias de los propios empresarios de playa "confirman la incertidumbre generada por la modificación del Reglamento General de Costas, que amenaza un modelo consolidado durante décadas y está frenando decisiones de inversión. Una inseguridad que ya está comprometiendo inversiones y proyectos a largo plazo".

"Son los propios empresarios quienes alertan de que esta reforma puede suponer el principio del fin del modelo tradicional de chiringuito", ha señalado en un comunicado la dirigente 'popular', al tiempo que ha reclamado al Gobierno que "abandone una política ideológica que vuelve a castigar a quienes crean empleo y riqueza".

Así, la presidenta del Consejo de Alcaldes ha incidido en que "este ataque va mucho más allá del turismo". "Hablamos de autónomos, empresarios, trabajadores, proveedores, productores locales y familias que forman parte de una economía productiva esencial para Málaga", ha subrayado.

De igual modo, ha criticado que el Gobierno "pretenda cambiar las reglas desde Madrid sin escuchar a quienes conocen y sostienen el litoral". "No se puede sembrar inseguridad entre empresarios que llevan décadas invirtiendo, creando puestos de trabajo y manteniendo una actividad que forma parte de nuestra identidad", ha advertido.

Del Cid ha recordado que una moción impulsada por el PP y aprobada en el Senado obligó al Gobierno a convocar una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas, si bien ha lamentado que el encuentro se redujera a informar sobre la reforma. "No hubo diálogo, negociación ni se atendieron las alegaciones de Andalucía", ha señalado.

Frente a esta forma de actuar, ha defendido "un modelo basado en la seguridad jurídica, la estabilidad y el apoyo a quienes generan actividad económica". "La obligación de las administraciones es facilitar que las empresas crezcan y creen empleo, no ponerles más obstáculos", ha afirmado.

Del Cid ha reivindicado además el valor de los chiringuitos como parte de la gastronomía, el producto local y la identidad del litoral malagueño, además de su importancia directa para la economía de numerosos municipios de la provincia.

"El Partido Popular no va a abandonar a los empresarios de playa ni a las familias que dependen de esta actividad", ha asegurado Del Cid y ha reclamado a Sánchez que "rectifique y abra un diálogo real con el sector".

Por último, ha garantizado que el PP seguirá defendiendo en todas las instituciones un modelo de chiringuitos que "funciona, genera empleo y forma parte de Málaga", frente a "cualquier intento de poner la ideología por delante de la realidad económica de la provincia".