PP Málaga critica la "inutilidad" del Gobierno de Sánchez y señala a Feijóo como "solución a ocho años de abandono"

Acto del PP de Málaga en Benalmádena con interventores y apoderados. - PP MÁLAGA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este sábado "la inutilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez para resolver los principales problemas de los malagueños y ha señalado al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, "como la solución a los ocho años de abandono socialista que lleva padeciendo la provincia".

"Nunca el socialismo fue tan incapaz como ahora", ha recalcado Carmona junto al alcalde de Benalmádena (Málaga), Juan Antonio Lara, en un encuentro con interventores y apoderados, donde también ha elogiado el trabajo del equipo de gobierno del PP en materia de vivienda desde su llegada al ayuntamiento.

Carmona ha recordado el contrato que ha firmado Feijóo con la sociedad española y en el que se compromete a la construcción de un millón de viviendas, poniendo como ejemplo a Benalmádena. "Así se solucionan los problemas. Como está ocurriendo en este municipio, donde el equipo de Juan Antonio Lara está impulsando 550 VPO, en contraposición a los años de parálisis del PSOE de Víctor Navas y el fracaso del Gobierno de Sánchez", ha valorado.

Por este motivo, ha insistido en que "los que votan en Benalmádena en contra de que se hagan más viviendas protegidas no van a ser los que tengan la solución".

Además, ha advertido de que los malagueños "hoy pagan más y reciben menos", una situación que "perjudica especialmente a las clases medias y dificulta el acceso a servicios públicos esenciales que han sido pisoteados por el socialismo, como bien podemos comprobar aquí en la Costa del Sol con la línea C-1 de Cercanías, la A-7 y la AP-7, la autopista más cara de España".

Por ello, el secretario general del PP de Málaga ha apelado al compromiso, a la ilusión y al trabajo de Alberto Núñez Feijóo por abrir una nueva etapa política que acabe con la desastrosa herencia sanchista.

"Por fin, el cambio es posible. Feijóo es el candidato ideal para revertir la situación económica y social que atraviesa nuestro país, y para recuperar el tiempo perdido en nuestra provincia tras la inacción y el sectarismo de Sánchez y sus socios", ha enfatizado.

Por otro lado, Lara ha tenido palabras de reconocimiento y agradecimiento hacia su equipo de gobierno. "Me siento muy orgulloso de las personas que me acompañan en este proyecto. Tengo a mi lado a un equipo de mujeres y hombres que se dejan la piel cada día por Benalmádena, que conocen los problemas de nuestros vecinos y que trabajan con ilusión, compromiso y muchas ganas de hacer las cosas bien", ha destacado.

El alcalde ha indicado que son "un equipo unido, una gran familia, y tengo la suerte de contar con compañeros que comparten conmigo una misma pasión: nuestra ciudad" y ha insistido en la importancia de seguir defendiendo los intereses del municipio.

"Como alcalde, lo que más me preocupa es el bienestar de mis vecinos y el futuro de Benalmádena. Por eso, no me voy a cansar de reclamar al Gobierno de España las inversiones que necesitamos, desde las mejoras del Cercanías y el apeadero de Nueva Torrequebrada hasta más medios para garantizar nuestra seguridad. Vamos a seguir trabajando, escuchando a nuestra gente y luchando por todo lo que esta ciudad merece", ha afirmado.