PP Málaga critica que Sánchez "sigue haciendo caja a costa de los malagueños" con una nueva subida de precios

Archivo - Imagen de archivo del vicesecretario de Málaga Productiva y coordinador del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, Carlos Conde. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Málaga Productiva del PP malagueño, Carlos Conde, ha criticado este jueves que el Gobierno de España "sigue haciendo caja a costa del bolsillo de los malagueños con una nueva subida de precios del 5% registrada en septiembre" y ha señalado que con Pedro Sánchez "los ciudadanos pagan cada vez más, mientras que el Ejecutivo alcanza récords de recaudación".

En una nota, Conde ha advertido de que el último incremento inflacionista en la provincia "es el más alto desde abril de 2023" y ha reprochado al Gobierno que "no haya implantado ninguna medida para amortiguar una escalada del 40% en la cesta de la compra, lo que hace que muchas familias estén dejando de consumir determinados alimentos".

Según ha subrayado, "una compra equivalente de 100 euros pasa a costar ahora 141 euros". "Este dinero sale del presupuesto familiar, limitando el gasto, la capacidad de ahorro y de respuesta ante gastos imprevistos", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que "el Gobierno debería aliviar esa carga y no agravarla con más presión fiscal".

Así, ha recordado que entre el 42 y el 50% del coste de la gasolina son impuestos y ha reprochado a Sánchez su "voracidad fiscal", punto en el que ha criticado que "utiliza la vía impositiva para paliar la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde el año 2023".

El dirigente del PP ha contrapuesto "la inacción del Ejecutivo socialista con las medidas propuestas por el candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo", entre las que ha señalado la aplicación del IVA cero a los productos básicos, entre ellos la carne y el pescado.

Además, ha señalado la apuesta para reducir del 21 al 10% el IVA de la electricidad y el gas, así como la intención del presidente del PP de duplicar las desgravaciones por cada hijo y ajustar la tarifa del IRPF a la inflación.

"El Gobierno recaudó el pasado año más de 6.000 millones de euros en impuestos del bolsillo de los malagueños y la provincia se encamina hacia su sexto récord histórico de recaudación, ingresando las arcas públicas del Estado un 94% más el pasado año 2025 que en 2019", ha explicado Conde.

En este punto, ha reprochado al PSOE que "se dé golpes de pecho diciendo que gobierna para las clases medias y trabajadoras y la realidad sea que familias, pensionistas y autónomos pierden cada vez más poder adquisitivo" y ha señalado que el Ejecutivo ha elevado un 10,75% los ingresos por IRPF entre enero y julio de 2026, lo que se traduce en 10.000 millones de euros más que un año antes.

"El Gobierno tiene margen para aliviar la factura fiscal de los hogares, pero no quiere hacerlo; por eso al PSOE se le ha caído otra de sus supuestas banderas, con más de 100 subidas de impuestos aplicadas desde que Sánchez es presidente, lo que se traduce en la asfixia de muchas familias", ha concluido.