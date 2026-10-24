PP Málaga solicita reprobar a Puente por "mofarse" de problemas en trenes y le insta a pedir perdón a víctimas de Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Málaga llevará a la próxima sesión plenaria la petición de que el pleno repruebe "la conducta intolerable" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "por mofarse públicamente de las incidencias del transporte ferroviario tras la catástrofe de Adamuz (Córdoba)"; así como instar a que "se retracte de forma inmediata y pida perdón a las víctimas y a sus familias".

Así lo recoge una moción que el PP presenta en el próximo pleno del Ayuntamiento, a raíz de que Puente participara en un vídeo de promoción para un programa de televisión con un sketch en el que se escenifica la avería de un ascensor "para mofarse de los fallos del sistema ferroviario", exclamando el ministro "entre risas 'Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya', y poniéndose a bailar a continuación"; a lo que se suma el mensaje su cuenta de la red social X "aludiendo a la promoción con el frívolo comentario: 'Si sobrevivo a esto'".

En el texto de la moción, el PP recuerda el 18 de enero de 2026, "marcado en la memoria colectiva de nuestro país como un día trágico e imborrable" por ese accidente ferroviario, que se cobró la vida de 46 personas, además de dejar más de un centenar de heridos de diversa consideración.

Los 'populares' señalan en su escrito que la conducta de Puente es "devastadora para las propias víctimas" y recuerdan que el presidente de la asociación que las representa "ha denunciado que el ministro haga chistes con 46 fallecidos sobre su mesa", con lo que demuestra una "absoluta insensibilidad e incapacidad para continuar al frente de sus responsabilidades públicas".

El PP recuerda que esa tragedia "golpeó de manera directa y dolorosa a Andalucía y también a nuestra ciudad, puesto que entre los fallecidos se encontraban nuestros vecinos Jesús Saldaña y Samuel Ramos"; además de resultar hospitalizados ciudadanos malagueños.

Según han indicado, "frente a una catástrofe de semejante magnitud", las víctimas, sus familiares y el conjunto de la ciudadanía esperaban del Gobierno de España "una respuesta basada en la máxima sensibilidad, la transparencia total y el auxilio incondicional", al tiempo que han recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió que se daría con la verdad de lo sucedido "con absoluta claridad y transparencia".

"Sin embargo, la realidad ha puesto de manifiesto una inadmisible falta de diligencia, marcada por la opacidad", han lamentado los 'populares', quienes han asegurado que tras nueve meses las pruebas "fundamentales" para esclarecer las causas del siniestro --el carril y la soldadura rotos recogidos por los investigadores-- "han permanecido guardadas en un cajón de las dependencias ministeriales sin ser trasladadas al laboratorio independiente designado por la autoridad judicial para las pruebas metalúrgicas y de resistencia".

También han destacado en la moción que "en medio de este escenario de desprotección e incertidumbre", la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, presidida por Mario Samper, "ha denunciado el absoluto abandono institucional que padecen los supervivientes y sus familias", punto en el que aseguran que los afectados "continúan sufriendo secuelas físicas y psicológicas graves, retrasos en el pago de las indemnizaciones aseguradoras cuya cobertura legal ha expirado, e incluso la pérdida de la asistencia psicológica continuada".

Todo ello, "sin que el Ministerio de Transportes haya dado cumplimiento a ninguna de las once solicitudes urgentes presentadas por el colectivo ni su titular, Óscar Puente, haya aceptado reunirse con ellos".

Así, han indicado que ahora "la indignación social ha alcanzado un límite intolerable como consecuencia de la actitud de Óscar Puente, quien lejos de mantener el rigor, la empatía y la responsabilidad que exige su cargo ante 46 fallecidos, se dedica a participar en ese vídeo" y a poner mensaje en redes sociales al respecto.

Para el grupo municipal del PP, es "inaceptable que un ministro del Gobierno de España convierta las deficiencias de seguridad que costaron decenas de vidas humanas en burla televisiva", al tiempo que han considerado que la ciudadanía "no merece dirigentes que respondan ante tragedias de esta envergadura con mofas y faltas de respeto que acrecientan el dolor de los afectados".

"España necesita un Gobierno respetuoso con sus ciudadanos, centrado en resolver los problemas de seguridad y dispuesto a rendir cuentas, no ministros que se dediquen a hacer humor y menos aún de una situación tan dolorosa y trágica para la historia de nuestro país", han asegurado.

Por eso, el PP insta al pleno del Ayuntamiento a que, además de reprobar la actitud del ministro y solicitarle que pida perdón, reclame al Gobierno de España "que condene cualquier tipo de manifestación frívola, broma o actitud de insensibilidad por parte de sus miembros en relación con las averías y problemas del sistema ferroviario, reclamando el máximo respeto, dignidad y empatía hacia las víctimas del accidente de Adamuz y sus familias".

Asimismo, recuerdan la memoria de las 46 personas fallecidas en la tragedia de Adamuz, con especial afecto a los vecinos de Málaga que perdieron la vida o resultaron heridos, y se insta al Ejecutivo central "a atender de manera prioritaria las peticiones formuladas por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, garantizando la cobertura integral, las indemnizaciones pendientes y la atención médica y psicológica permanente a los supervivientes".

También se pide que insta al Gobierno de España a acelerar "de manera urgente" las investigaciones técnicas sobre el accidente de Adamuz, procediendo al envío "inmediato" a laboratorios independientes del carril y las soldaduras custodiados en el ministerio, y "dotando a la AITAT de los medios materiales y humanos necesarios y garantizando la total transparencia e independencia de los técnicos".