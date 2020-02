El PP de Málaga vuelve a pedir al Gobierno que autónomos con deudas a la Seguridad Social reciban el 50% de su pensión

Publicado 10/02/2020 13:51:48 CET

El presidente andaluz de ATA la considera una medida "totalmente justa, razonable y social"

MÁLAGA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Acción Sectorial del Partido Popular (PP) de Málaga y diputada nacional por esta provincia, Carolina España, ha informado este lunes de que han presentado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso para que los autónomos que no hayan satisfecho todas sus cuotas a la Seguridad Social puedan cobrar la prestación en el momento en que se jubilen, de manera que puedan recibir el cincuenta por ciento y el otro cincuenta por ciento se emplee en amortizar la deuda hasta que quede saldada.

"Si un autónomo ha pagado su cotización a lo largo de toda su vida, salvo por un periodo en el que haya acumulado impagos; no es justo que no tenga derecho a cobrar nada de la pensión", ha dicho en rueda de prensa la 'popular', quien ha comparecido junto al presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor.

Con esta propuesta, ha sostenido la diputada, "gana el autónomo y también gana la Seguridad Social, que ve resarcida su deuda progresivamente". Una vez amortizadas las cuantías pendientes, el autónomo cobraría el cien por cien de lo que le corresponde.

Por su parte, Rafael Amor ha destacado el "dialogo permanente y el trabajo conjunto para mejorar la vida de los autónomos andaluces y por ende, españoles". Por ello, ha destacado que el PP presente esta PNL por segunda vez: "Es una medida totalmente justa, razonable y social".

Así, ha incidido en que la crisis económica afectó a muchos autónomos y tienen deudas con la Seguridad Social que "no se oponen a pagarla pero sí compensarla con un 50 por ciento de su pensión para compensarla y el resto, si le llega, para alimentarse". "El PP ha hecho una medida social y justa", ha insistido.

España ha recordado que esta propuesta forma parte de una batería de medidas en la que el PP trabaja desde que llegó al Ejecutivo en 2011: "Al llegar al Gobierno entonces nos encontramos con una situación muy complicada, y lo primero que se hizo fue aprobar un plan de pago a proveedores, con lo que evitamos la quiebra de muchos autónomos".

Igualmente, ha hecho referencia a la bajada del tipo de retención al 15 por ciento, de la tarifa plana de 50 euros, o la posibilidad de compatibilizar el trabajo y la pensión al 50 por ciento. "Todo ello hizo que los trabajadores por cuenta propia fueran los que tiraran del carro para salir de la crisis", ha sostenido la dirigente 'popular'.

También ha recordado la aprobación en 2017 de la Ley de Régimen Urgente del Trabajo Autónomo, que salió adelante con un gran consenso entre todos los partidos, "y que permitía algunas cuestiones como cambiar hasta cuatro veces al año la base de cotización; pagar por los periodos efectivamente trabajados y no por todo el año; extender la tarifa plana o bonificar las reincorporaciones después de la maternidad", ha enumerado la dirigente popular.

"Cuando ha gobernado el PP es cuando más se ha avanzado en la protección social de los autónomos", ha apuntado España, que ha lamentado que desde que Pedro Sánchez y el PSOE llegaron al Gobierno "no se ha adoptado ni una sola medida a favor de los autónomos", un colectivo que genera cuatro millones de empleos.

"Las consecuencias nada más hay que verlas en los últimos datos de paro", ha lamentado España, quien ha precisado que desde la llegada de Sánchez a Moncloa hay en el país 22.439 autónomos menos, mientras que la tasa de creación de autónomos se ha reducido a más de la mitad.

COTIZAR SEGÚN LOS INGRESOS

Por último, España se ha referido a una medida que PSOE y Podemos quieren impulsar desde el Gobierno, como es la cotización en función del ingreso, "que a priori puede parecer una opción razonable, pero que entraña, por un lado, muchas dificultades técnicas, y por el otro, puede perjudicar a los autónomos".

La diputada ha explicado que como la mayoría de los autónomos cotizan por la base mínima, "el hecho de que se les obligue a cotizar por los ingresos tendría como consecuencia que el setenta por ciento de los autónomos van a tener que pagar más. Es algo que hay que estudiar detenidamente y de la mano de este sector".

Al respecto, Rafael Amor ha manifestado que uno de cada cuatro autónomos gana menos del Salario Mínimo Interprofesional, "es decir, el 25 por ciento lo va a pasar mal". "De los 3,1 millones de autónomos, 1,2 millones son societarios; cómo van a cotizar", se ha preguntado, añadiendo que además hay 400.000 autónomos colaboradores, es decir, que trabajan para algún familiar o cónyuge.

"En España hay 400.000 autónomos en economía sumergida pero es que es razonable que no se den de alta, no van a pagar por ocho horas cuando trabajan dos o tres. Que se les permita trabajar media jornada porque no es justo que trabaje dos horas y pague por ocho", ha sostenido el dirigente de ATA-A.