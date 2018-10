El PP presentará una PNL para estudiar ampliar el permiso por fallecimiento de familiares directos

Publicado 02/09/2018 11:30:35 CET

MÁLAGA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) presentará en estos próximos días una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para que en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se estudie la reforma del permiso en caso de fallecimiento de familiares directos, dentro del marco del Estatuto de los Trabajadores.

La portavoz de Empleo y Seguridad Social del PP en el Congreso, Carolina España, diputada por Málaga, será la encargada de presentar esta PNL con la idea de que comparezcan expertos en la materia ante la Comisión para que puedan aportar ideas y soluciones al respecto.

España ha señalado, a través de un comunicado, que "en los últimos días, el caso de la médica malagueña María del Carmen Martínez ha puesto sobre el tapete de la actualidad una norma que lleva en vigor casi 60 años" y ha precisado que esta médica del municipio malagueño de Fuengirola recibió la noticia del fallecimiento de su hijo cuando se encontraba de vacaciones fuera de España y cuando llegó para su entierro, al día siguiente tuvo que reincorporarse al trabajo ya que se le habían cumplido las 72 horas que la ley marca como días de permiso por la muerte de un familiar de primer grado de consanguinidad.

La diputada nacional considera que "la ley no puede ser insensible a temas como éste, y tres días no es tiempo suficiente ni siquiera para realizar trámites necesarios en estos temas tan duros y complicados, y hay que adecuarla no sólo a los tiempos, sino también a los sentimientos".

Por ello, la dirigente 'popular' espera que en el menor plazo de tiempo posible se hayan recogido las opiniones de los expertos en el tema y se adecúen los plazos que la ley recoge actualmente para amoldarlos "a una situación que puede tener muchas aristas en el sentido de que no todos los casos pueden ser iguales, pero lo que está claro y parece que tiene pocas dudas es que ese período de tres días es totalmente insuficiente".

Por último, España se ha mostrado confiada respecto a que todos los partidos secunden estos cambios que se espera se desarrollen tras debatirse la PNL que presentará "porque la clase política no puede ser ajena a estos temas".