La presentación de una biografía de Amparo Muñoz arranca las actividades de la semana en el centro La Malagueta

MÁLAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga acoge este lunes, 14 de junio, a las 19.00 horas, la presentación de 'La vida rota', una biografía de Amparo Muñoz realizada por Miguel Fernández (Granada, 1962), en la que se aborda sin reservas la vida de quien fue elegida Miss Universo en 1974 y convertida en icono de la transición.

Esta es la propuesta de 'Aula SUR', que arranca las actividades de esta semana en este centro cultural, según han informado desde la Diputación malagueña en un comunicado, apuntando que para asistir a este evento es necesario confirmar a través del correo forossur@diariosur.es, y podrá seguirse por SUR.es.

La biografía, lanzada por Roca Editorial, arranca en Málaga en enero de 2011 cuando un equipo de televisión asaltó a la modelo en la calle para preguntarle sobre su estado de salud. El libro muestra a la niña guapa capaz de renunciar a la corona de Miss Universo, pero también a la mujer enferma y asustada cuyo mundo se volvió a derrumbar, después de reconstruirlo de sus propias cenizas, cuando se descubrió un bulto, síntoma del cáncer que provocó su fallecimiento hace ahora una década.

Por otro lado, el escritor y periodista Juan Soto-Ivars será el invitado al último encuentro de la temporada del 'Ciclo 451', presentado por el periodista Agustín Rivera, en el que dialogarán sobre su último ensayo 'La casa del ahorcado' el martes 15 de junio a las 19.00 horas.

Además, en las matinales de los miércoles, a las 12.00 horas, Ana Pérez-Bryan dedica el capítulo de 'Historias de Málaga' a la Alameda Principal. Ese mismo día 16 de junio, en horario de tarde (19.00 horas), el ciclo 'Emociones', dirigido por el investigador del CSIC Javier Moscoso, dedica su último encuentro al tratado de la 'Muchedumbre' en el arte con el investigador Tomas Macsotay.

Igualmente, el jueves 17, el escritor y periodista Ernesto Hernández Busto indagará sobre el dilema ético de la alimentación carnívora en diálogo con Manuel Arias Maldonado en el penúltimo encuentro del ciclo 'Pensamiento Político'.

Y el domingo día 20 concluye la exposición colectiva resultante de la convocatoria Smart Gallery-I Concurso de fotografía móvil 'Extraños en la ciudad' inaugurada el 30 de octubre de 2020. Asimismo, la exposición 'The Beatles vs The Rolling Stones', homenaje al fotógrafo Terry O'Neill, continuará hasta el 15 de septiembre. Se pueden solicitar visitas guiadas a través de infolamalagueta@malaga.es.