El presidente del TSJA sobre sentencia de policías de Estepona: "El juez no puede condenar por más de lo que le pidan"

GRANADA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado en relación con la sentencia que condena a dos policías locales de Estepona (Málaga) por abuso a una joven de 18 años que "el proceso penal se basa en el principio acusatorio", lo que significa, ha apuntado, que "el juez no puede condenar por más de lo que le pidan las partes".

Así se ha referido Del Río, tras un encuentro con el nuevo consejero de Justicia, Administración Local y Función pública, José Antonio Nieto, al ser cuestionado por los periodistas por la sentencia que fue dictada una vez se llegó a un acuerdo entre las defensas, la Fiscalía y la letrada de la víctima, tras lo que se concedió la suspensión de la condena a estos dos agentes locales.

Del Río ha recordado que en este caso "la acusación particular, que representa a la víctima, y las defensas han llegado a un acuerdo, lo que se llama principio de oportunidad procesal derivado del principio acusatorio y los jueces tiene que aceptar eso". "El juez no puede condenar si no hay alguien que pide, igual que no se puede poner en prisión si el fiscal u otra parte no la pide", ha dicho.

"Que eso sea eso asumible o no o tenga una valoración corresponde a cada uno y a la sociedad en general", ha manifestado el presidente del alto Tribunal andaluz.

La Audiencia de Málaga condenó el pasado mes de abril, tras un acuerdo entre todas las partes, a dos años de cárcel a estos dos policías locales por un delito contra la libertad sexual, concediéndoles en mayo la suspensión de la condena, lo que significa que no tendrán que ingresar en prisión, lo que se condicionó a que no volvieran a cometer delito en tres años y a que se sometan a un programa de educación sexual.