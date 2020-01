Las producciones audiovisuales en Málaga capital dejan en 2019 más de 23 millones de inversión directa

Publicado 14/01/2020 16:14:33 CET

MÁLAGA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Málaga Film Office, la oficina municipal de rodajes adscrita al Festival de Málaga, finalizó el año 2019 con cifras muy destacadas, obteniendo la mejor inversión económica directa desde su nacimiento en 2001. En concreto, las producciones han dejado en la ciudad un total de 23.277.930 euros, un 79 por ciento más que el año anterior, siendo las series las que han supuesto el 91 por ciento de esta inversión.

Así, se atendieron 418 proyectos audiovisuales, de los que se llevaron a cabo 186, para los que la oficina tramitó 366 permisos en coordinación con las áreas municipales, un 22 por ciento más que en el 2018.

El tipo de producción que más ha rodado en Málaga en 2019 ha sido, como en años anteriores, la publicidad (foto fija, anuncios publicitarios y vídeos --tanto videoclips como corporativos) con 68 producciones, seguida de cortometrajes con 36 y, en tercer lugar, programas fundamentalmente para televisión con 27.

Por países, España es el país que más rueda en Málaga, con un total de 148 producciones; seguido de Reino Unido, con cinco; y en tercer puesto Alemania, Italia y Francia, todos con cuatro --algunos de ellos en coproducción--, han precisado en un comunicado desde el Festival de Málaga.

Todo ello, han añadido, se traduce en una inyección económica directa, no solo para Málaga capital sino para la provincia, beneficiando al sector turístico (hoteles, restaurantes, transportes), fomentando el tejido empresarial (contratación directa de profesionales y empresas de la industria audiovisual pero también incentivando la creación de nuevas empresas para responder a la demanda), provocando más formación cualificada, etcétera. Además, "supone un motor de riqueza indirecta e inducida, por la difusión de la imagen de Málaga en el mundo".

Entre las producciones rodadas en Málaga en el 2019 destacan los largometrajes 'Les années 10', dirigida por Thierry de Peretti y 'Famous' (The Power of Love) de Valerie Lemercier, ambos franceses; el americano 'The Hitmen`s wifés bodyguard' de Patrick Hughes; el hindú 'Miss India' de Gopi Krishna Narravula y el español 'Hombre muerto no sabe vivir' de Ezekiel Montes que continúan este año con la grabación.

Entre los cortometrajes destacan 'Candela' de Ceres Machado, 'Disonancias' de Fran Kapilla, 'Paraíso en Llamas' de Jose Antonio Hergueta, 'La Llave' de Rafatal, 'El Truco' de Gonzalo Ruiz, además de varios producidos por los alumnos de SchoolTraining y la Escuela de Cine de Málaga.

El año 2019 ha sido, no obstante, el año de las series. A nivel nacional destacan 'Brigada Costa del Sol' (de la Warner TV España para Tele 5 y Cuatro), 'Toy Boy' (de Plano a Plano para Atresmedia), 'Malaka' (de Globomedia para TVE) y 'La que se avecina' (de Contubernio Films para Tele 5). A nivel internacional destacan 'Warrior Nun' (de Reality Distortion Field para Netflix a través de Fresco Bosco), 'The Crown S4' (de Left Bank Pictures y Sony Pictures Television para Netflix a través de Palma Pictures); 'Los Relojes del Diablo' (de Picomedia para Mediaset a través de Triana Media Films) y 'The Paradise' (de Mediapro para Yle).

Entre los programas destacan 'Un país para escucharlo', '¿Juegas o qué?', 'Donde comen dos' y 'Qué animal!' (todos para TVE), 'Destino Andalucía' (Canal Sur) y 'La turista universal" (Canal Málaga).

A nivel internacional, el chino 'Taste of life', el francés 'Week End a Malaga', el italiano 'Kilimangiaro', el argentino 'Checkin TV', el japonés 'Another Sky' y el tailandés 'The First Ultimate'.

Entre los documentales destacan los de Vanessa Martín de Mario Ruiz y el de Israel Fernández Cataor de Carlos Reverte.

RODAJES PUBLICITARIOS

Las localizaciones malagueñas han sido también elegidas como escenario para un gran número de fotos fijas y rodajes para publicidad de todo el mundo. Entre ellos destacan la foto fija Glamour Conde Nast, Vanity Fair Italia, Only, Appletiser, Littelwoods, Yamaha, Canon y Porsche; anuncios publicitarios para Cruzcampo, Metrovacesa --Picasso Towers--, BBVA verano, Skoda, Finnair y Celio y de vídeos corporativos: Man, Mayoral, Les Roches, Video Abonados al Málaga Club de Fútbol y Decathlon Newfeel.

Muchas de estas producciones están ya incluidas en el canal de YouTube de Málaga Film Office, donde se pueden visualizar: http://www.youtube.com/user/MalagaFilm0ffice

Han subrayado desde la oficina de rodajes, esponsorizada por Unicaja Banco, que su trabajo se centra en la captación de proyectos y asesoramiento de las ventajas que existen por rodar en la ciudad, ofreciendo todas las posibilidades que tiene Málaga como escenario de producciones audiovisuales además de una gestión de los recursos para dar a las productoras las máximas facilidades y captar así su interés.

El trabajo diario se basa en la búsqueda específica de localizaciones públicas y tramitación de los permisos necesarios para el buen desarrollo de las producciones, "que solo es posible en coordinación con las áreas municipales que los autorizan ofreciendo facilidades que en otras ciudades no existen y paralelamente por los profesionales y empresas con dilatada experiencia en el sector que los llevan satisfactoriamente a cabo".

Además, Málaga Film Office realiza una campaña de promoción con el fin de conseguir que se fomente el empleo de los profesionales malagueños y el desarrollo de la industria audiovisual, poniendo a disposición de todos una guía audiovisual online de forma gratuita.

El pasado año la oficina participó en diversos festivales y mercados nacionales e internacionales; organizó en colaboración con el Festival de Málaga un encuentro con profesionales y empresas de la industria audiovisual y varios tours mostrando localizaciones malagueñas; colaboró con Promálaga impulsando medidas sostenibles para el sector; realizó acciones formativas, colaboró también con el proyecto Mujeres en V.O. para aumentar la visibilidad femenina en el sector malagueño, etcétera.

Desde su creación en septiembre de 2001, Málaga Film Office ha atendido un total de 5.633 proyectos, de los que se ha rodado 2.699 con una inversión económica para la ciudad que supera los 87 millones de euros (87.421.939 euros exactamente). Para el 2020 ya hay rodajes importantes confirmados, han añadido, aunque han aclarado que no se pueden ofrecer datos debido a la política de confidencialidad de la oficina.