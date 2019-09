El PSOE alerta del "peligro mortal" de la entrada a la cumbre del acueducto de San Telmo en Málaga

Publicado 04/09/2019 12:15:56 CET

MÁLAGA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga Rosa del Mar Rodríguez ha alertado este miércoles al equipo de gobierno del PP sobre "el peligro mortal que entraña el acceso a la cumbre del acueducto de San Telmo" en el parque infantil al que da nombre este elemento patrimonial, en el distrito de Ciudad Jardín.

Según la socialista, este parque "se encuentra aún en un limbo y no se ha abierto al público", pero además "la falta de cerramiento al canal del acueducto y la ausencia de medidas de seguridad por parte del Ayuntamiento pueden provocar una lamentable desgracia".

Este Bien de Interés Cultural en calidad de sitio histórico, considerado la "mayor obra de ingeniería civil de la España del XVIII, no dispone de ningún elemento que impida el acceso a su parte superior. Todos los días podemos ver a adolescentes que se suben al acueducto y se hacen fotos y se sientan en el borde. Esto puede ser mortal para ellos en caso de caída", ha lamentado la concejala del PSOE.

De hecho, según han explicado los vecinos al PSOE, "se ha visto a jóvenes caminando por la parte alta de este elemento patrimonial, a una altura que ronda los diez metros del suelo, luego un tropiezo podría acabar en una desgracia".

En los distintos consejos territoriales del distrito de Ciudad Jardín, los vecinos han reclamado al Ayuntamiento la instalación de algún elemento que cierre el acceso al acueducto para evitar riesgos, "pero hasta la fecha no ha habido respuesta".

Para la edil del PSOE, este problema se da porque el parque "ya se está utilizando pese a que el Ayuntamiento no lo ha abierto oficialmente. Los padres con hijos y los adolescentes hacen un uso común de él, pero las papeleras se llenan, la hierba crece, ya hay matojos por doquier y hay evidentes peligros por caída en distinto nivel repartidos por el parque como trampas sorpresa", ha asegurado Rodríguez.

"No podemos exigir a los vecinos que no usen esta zona de verde, porque la han visto llegar como agua de mayo en una vecindad donde faltan los lugares de ocio. Por eso, exigimos al Ayuntamiento que lo abra con todas las medidas de seguridad al día", ha reclamado la concejala del PSOE.

"LA ACCESIBILIDAD DEJA MUCHO QUE DESEAR"

Según la concejala del PSOE, "la accesibilidad también deja mucho que desear porque el parque; debido a la orografía de la zona, está estructurado en varias alturas que se salvan con grandes tramos de escaleras".

Por eso, "acceder a algunos lugares es casi imposible para personas que se muevan en silla de ruedas o a personas que vayan con carrito de bebé y hay que dar un gran rodeo", se ha lamentado Rosa del Mar Rodríguez, que ha denunciado que "no se entiende que en pleno siglo XXI sigamos discriminando a gran parte de nuestros vecinos y vecinas".

"La limpieza en el parque no existe y pueden verse las papeleras a rebosar cualquier día de la semana", ha criticado Rosa del Mar Rodríguez. Y es que el parque no está abierto aún, luego el equipo de gobierno no está obligado a velar por el cuidado y mantenimiento de esta zona verde.

Por otro lado al PSOE le preocupa el estado de conservación de esa entrada del Acueducto de San Telmo, ya que en dos de los pilares de los arcos se viene observando mucha humedad y no se hace nada para evitarlo, han asegurado.