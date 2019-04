El PSOE asegura que el Ayuntamiento de Marbella "excedió el techo de gasto de 2018 en 55 millones de euros"

Publicado 15/04/2019 16:25:38 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) José Bernal ha asegurado este lunes que el Consistorio "excedió en 55 millones de euros el techo de gasto" que, a través de una ley del Gobierno central, se calculó para los presupuestos municipales de 2018.

Bernal, que ha comparecido en rueda de prensa, ha señalado que el Gobierno local gastó el año pasado 238 millones de los 245 que recogían los presupuestos municipales, a pesar de que, según la ley estatal, el desembolso tenía que ser inferior a los 183 millones de euros.

El sobregasto obligará a aplicar un plan de ajuste en las cuentas municipales de 2019 y 2020 que conllevará "recortes importantes", ha señalado Bernal, que ha indicado que "esto es una auténtica barbaridad y un despropósito absoluto que va a causar muchísimo daño al Ayuntamiento".

También Bernal ha destacado que, a pesar de incumplir el techo de gasto en 55 millones de euros, la ejecución de las inversiones municipales en 2018 fue del 33 por ciento, por lo que, a su juicio, "resulta más que evidente que se lo han gastado en privatizaciones que, además, no han mejorado para nada los servicios municipales".

Ha indicado que, tras varias semanas reclamándola, el Equipo de Gobierno facilitó la documentación relacionada con la liquidación del presupuesto de 2018 el pasado viernes con la intención, según Bernal, de que "un asunto tan grave como el incumplimiento del techo de gasto pasara inadvertido durante la Semana Santa".

"Esta es la herencia envenenada que va a dejar al municipio este bipartito dañino que han formado PP y OSP y al que hay que poner fin en las urnas el próximo día 26 de mayo. No pueden seguir ni un minuto más en el gobierno porque han arruinado un Ayuntamiento que les dejamos totalmente saneado", ha apuntado.

Según Bernal, "Ángeles Muñoz --la alcaldesa-- se va a marchar del gobierno dejando una herencia envenenada como es un plan de ajuste con recortes por 55 millones de euros y un pleito con la Seguridad Social que pueda traer al caos al Ayuntamiento".

EQUIPO DE GOBIERNO

Por su parte, el portavoz municipal, Félix Romero, ha respondido que "el problema del techo de gasto en las cuentas municipales tiene su origen en la mala gestión del PSOE al frente del Ayuntamiento y en la baja ejecución de sus presupuestos, que en algunas delegaciones llegó a ser hasta del 99 por ciento".

Romero ha señalado, a través de una nota de prensa, que "el dinero que no gastaron en su momento lastró la previsión económica en el Consistorio e hizo que se nos bajara el límite de gasto, aunque los ingresos municipales han seguido incrementándose".

"Actualmente, el Ayuntamiento tiene estabilidad presupuestaria, ya que no hay mayores gastos que ingresos. Dentro del Plan Económico Financiero no habrá que adoptar ninguna medida más allá que garantizar que se va a cumplir con la ejecución presupuestaria", ha agregado el edil, que ha instado al PSOE a "no seguir tergiversando ni manipulando para intentar obtener rédito político".

Romero ha anunciado que el Gobierno local llevará el Plan Económico Financiero a pleno el lunes y sus conclusiones, ha agregado, son que el Ayuntamiento cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y que la aprobación PGOU contribuirá al crecimiento de la actividad económica en el municipio.

"El plan financiero, para el que teníamos un plazo de presentación de tres meses pero que hemos querido llevar a pleno de manera inmediata, recoge también los beneficios económicos que supondrán iniciativas en las que venimos trabajando como el Plan de Ahorro y Mejora Energética en los edificios municipales y la apuesta por la administración electrónica", ha añadido.

Sobre la ejecución presupuestaria en el capítulo de inversiones en el pasado ejercicio, ha indicado que "muchas de las cantidades destinadas a inversiones se incorporaron al final del ejercicio, caso de los fondos Edusi o de los 15 millones de euros procedentes del 'caso Malaya', con los que se prevé la construcción de la residencia de mayores o de la Escuela Oficial de Idiomas".

"Por el propio calendario y la tramitación de los proyectos era materialmente imposible que se pudieran ejecutar, así que tendrán su reflejo presupuestario este año o en 2020", ha finalizado.