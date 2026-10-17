El PSOE critica en Antequera (Málaga) el deterioro de la sanidad pública mientras aumenta el peso de la privada

El PSOE critica en Antequera el deterioro de la sanidad pública mientras aumenta el peso de la privada. - PSOE MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha criticado el deterioro de la sanidad pública y el crecimiento de los seguros médicos privados en una reunión celebrada en su sede de Antequera con el Grupo de Jubilados y Jubiladas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a la que han asistido representantes socialistas de distintos municipios de la comarca.

Durante el encuentro, los profesionales jubilados han presentado sus estudios sobre las dificultades de acceso a la Atención Primaria. Según su último informe, elaborado mediante solicitudes de cita en centros de salud y consultorios de la provincia, la demora media para conseguir atención médica alcanza los 8,4 días en Málaga, frente al plazo máximo de 24 a 48 horas recomendado por las sociedades científicas. Además, el 21,23% de las solicitudes analizadas no obtuvo una cita disponible en el momento de la consulta.

El coordinador comarcal del PSOE en Antequera y alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, ha agradecido el trabajo de este colectivo y ha reclamado al Gobierno de Juanma Moreno medidas para reducir las demoras. "No es aceptable que una persona tenga que esperar más de ocho días de media para conseguir una cita con su médico de familia. Estamos hablando de un servicio esencial que debe garantizar una atención rápida y de calidad", ha señalado.

El coordinador comarcal ha considerado que estas cifras reflejan un problema que afecta a la vida cotidiana de los pacientes, especialmente de las personas mayores y de quienes necesitan seguimiento médico habitual.

Lara ha subrayado la importancia de los servicios sanitarios de proximidad para los habitantes de los municipios de la comarca. *Vivir en un pueblo no puede significar tener más dificultades para acceder a la sanidad pública. La Junta debe reforzar las plantillas y garantizar que los vecinos sean atendidos cuando lo necesitan*, ha añadido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Antequera, José Luis Ruiz Espejo, ha puesto el foco en el aumento de la cobertura sanitaria privada. Según datos de Unespa de 2024, el 30,86% de la población malagueña cuenta con un seguro de salud privado, frente al 16,57% en 2011.

"Mientras persisten las dificultades para conseguir una cita en la sanidad pública, cada vez más malagueños disponen de un seguro privado. El Gobierno andaluz debe responder a esta situación fortaleciendo los servicios públicos", ha manifestado Ruiz Espejo, que ha defendido que "la atención sanitaria no puede depender de la capacidad económica de cada familia".

Ruiz Espejo ha insistido en que el acceso a una cita en un plazo razonable es una condición básica para el buen funcionamiento del sistema sanitario.

El responsable socialista ha pedido más profesionales, mejoras en la accesibilidad de los centros de salud y actuaciones para evitar que las demoras en Atención Primaria aumenten la presión sobre las urgencias.

En la reunión también han participado el secretario de Coordinación Territorial del PSOE de Málaga, Rafael Granados, y el alcalde de Villanueva de la Concepción, Gonzalo Sánchez, entre otros. Los asistentes han agradecido al Grupo de Jubilados y Jubiladas del SAS el trabajo realizado para analizar la situación sanitaria y dar a conocer sus conclusiones.