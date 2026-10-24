PSOE critica "el deterioro de la sanidad pública" en la Serranía de Ronda en Málaga y pide más profesionales y recursos

Encuentro por la sanidad pública en la Serranía de Ronda. - PSOE MÁLAGA

ALGATOCÍN (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE de la Serranía de Ronda en la provincia de Málaga ha criticado "el deterioro de la sanidad pública" en la comarca y ha exigido a la Junta de Andalucía que refuerce las plantillas de profesionales sanitarios, mejore los recursos de los centros de salud y del hospital y reduzca las listas de espera.

A través de un comunicado, los socialistas han reclamado al Gobierno de Juanma Moreno que "apueste por fortalecer el sistema sanitario público en lugar de incrementar las derivaciones de pacientes a empresas privadas".

Estas reivindicaciones se han puesto de manifiesto en un encuentro celebrado en Algatocín (Málaga) con el Grupo de Jubilados y Jubiladas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el que han participado el secretario de Coordinación Territorial del PSOE de Málaga, Rafael Granados, los alcaldes y alcaldesas de Genalguacil, Atajate y Faraján, así como representantes municipales de Jimera de Líbar, Ronda, Montejaque, Jubrique, Gaucín, Algatocín, Benalauría y Benarrabá. También han asistido representantes de la Plataforma Hospital de la Serranía y de UGT Ronda.

Durante la reunión, los representantes del Grupo de Jubilados y Jubiladas del SAS han presentado los resultados de sus estudios sobre "las dificultades para conseguir una cita en Atención Primaria". Según su último informe, "la demora media alcanza los 8,4 días en la provincia de Málaga, mientras que el 21,23% de las solicitudes analizadas no obtuvo una cita disponible en el momento de la consulta", han señalado los socialistas.

"Se trata de datos correspondientes al conjunto de la provincia, que ponen de manifiesto los problemas de acceso a la atención sanitaria", han señalado desde el PSOE, punto en el que han indicado que esta situación "requiere una respuesta urgente de la Junta de Andalucía".

En este sentido, han defendido que la solución a las listas de espera "no pasa por seguir derivando pacientes a empresas privadas, sino por reforzar la sanidad pública con más profesionales, más medios y una mejor planificación de los recursos disponibles".

En el encuentro también se han abordado las dificultades para acceder a consultas con especialistas, la falta de pediatras y de personal sanitario y los problemas relacionados con los equipos de TAC y resonancia magnética del Hospital de la Serranía de Ronda, han apuntado los socialistas.

Otra preocupación ha sido la atención de las urgencias en toda el área sanitaria de la comarca, además del "deficitario" servicio domiciliario; punto en el que el PSOE ha insistido en la necesidad de reforzar los dispositivos de urgencias y ha reiterado "la reivindicación histórica de contar con una segunda ambulancia adecuadamente dotada para atender a la población de la zona".

"Vivir en un municipio pequeño no puede suponer tener más dificultades para acceder a un médico, a un especialista o a una atención de urgencias", han incidido los socialistas, quienes han defendido que "garantizar una sanidad pública cercana, de calidad y en igualdad de condiciones resulta fundamental para fijar población y combatir la despoblación en los municipios rurales de la Serranía de Ronda".

Por último, han agradecido al Grupo de Jubilados y Jubiladas del SAS, a la Plataforma Hospital de la Serranía, a UGT Ronda y a los representantes municipales su participación en el encuentro y "su compromiso con la defensa de la sanidad pública".