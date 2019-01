PSOE destaca que la rebaja de peonadas impulsada por el Gobierno beneficia en Málaga a 31.500 trabajadores del campo

Publicado 14/01/2019 12:22:58 CET

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE Miguel Ángel Heredia ha destacado este lunes que la rebaja de las peonadas impulsada por el Gobierno central beneficia a 31.500 trabajadores del campo en la provincia de Málaga, de los que más de 9.000 viven en la comarca malagueña de la Axarquía.

Así, ha explicado que el Gobierno socialista ha atendido la iniciativa presentada por el PSOE y aprobada por unanimidad en la Comisión de Agricultura de rebajar de 35 a 20 las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrícola y la renta agraria desde el pasado 1 de enero.

Heredia, que ha estado acompañado por el diputado provincial Antonio Yuste y por el alcalde de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha dicho que esta iniciativa surge debido a las fuertes lluvias e inundaciones que afectaron a más de 30 municipios de la provincia el pasado otoño y que han imposibilitado que los trabajadores hayan podido reunir las peonadas necesarias, algo que se ha dificultado más en el caso de las mujeres.

"El Ejecutivo central ha ido más allá y ha ampliado esta medida a todos los municipios de la provincia. El Gobierno del PSOE es sensible con los trabajadores del campo; es sensible con nuestros pueblos", ha subrayado Heredia, quien ha apuntado que la medida beneficia a 3.700 trabajadores en Vélez-Málaga.

Además, Heredia ha criticado que una de las propuestas por Vox es "la de eliminar el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA)", algo que ha considerado "letal para Andalucía", al tiempo que ha advertido de que "Vox es el partido que decide y manda en este momento en Andalucía".

"El PFEA ha permitido llevar a cabo obras de infraestructuras, de servicios básicos o mejoras en elementos en materia cultural. Ha permitido que en Andalucía no se pierda un solo pueblo y que miles de trabajadores del campo puedan llegar a fin de mes", ha subrayado el socialista, quien ha insistido en que la propuesta de Vox "nos parece una auténtica barbaridad".

En este punto, ha preguntado a los líderes de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, "cuándo tienen previsto eliminar el PFEA" y ha recordado la propuesta de Cs de eliminar municipios y agruparlos entre sí, preguntando a Rivera "cuántos quiere eliminar en la comarca de la Axarquía".

"Frente a estas medidas incomprensibles hay buenas medidas puestas en marcha por parte del Gobierno central", ha asegurado Heredia, apuntando a la subida del salario mínimo más de un 22 por ciento hasta los 900 euros que beneficia a 6.500 personas en la Axarquía.

Al respecto, ha criticado que tanto el PP como Ciudadanos estén en contra de la subida del salario mínimo y ha puesto en valor la recuperación del subsidio para mayores de 52 años que beneficia en la provincia a 4.000 personas o el plan de choque por el empleo para los jóvenes propuesto por el Gobierno, "algo a lo que el Gobierno del PP se negó", con 6.200 millones, 22 millones para la provincia de Málaga y cuatro millones para la Axarquía.

DIPUTACIÓN Y EL PFEA

Por su parte, Yuste ha valorado la reducción de peonadas por parte del Gobierno central y ha señalado que "demuestra que es sensible con el PFEA no así como viene haciendo el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que viene presumiendo de la deuda cero con los bancos pero que debe a los ayuntamientos de la provincia más de ocho millones de euros de este programa agrario". "Se lo debe a los malagueños", ha apostillado.

Por esta razón, ha señalado que "muchos ayuntamientos no han podido empezar las obras del PFEA porque no pueden pagar a los proveedores, razón por la cual los trabajadores del campo tampoco podían reunir las peonadas necesarias para el subsidio agrario". "No es lo mismo la forma de gobernar del PSOE que la del PP", ha asegurado, criticando que Bendodo ha firmado un acuerdo a nivel andaluz con Vox, "un partido de ultraderecha que en su programa electoral lleva la eliminación del PFEA".

Finalmente, el alcalde de Vélez ha marcado como prioridad "seguir trabajando por mejorar las condiciones de los trabajadores del campo", y ha recordado que en Vélez-Málaga y en la Axarquía son muchas las personas que trabajan en este sector. "La rebaja de peonadas que ha impulsado del Gobierno socialista contribuye, como ha venido haciendo el PFEA, a fijar la población al territorio en zonas rurales, algo que preocupa al PSOE", ha dicho.

Así, Moreno Ferrer ha coincidido con los anteriores en que esta medida "va a significar un importante incremento de personas que no van a tener que abandonar su pueblo".

Además, ha criticado que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga está "teniendo dificultades para realizar el pago a proveedores por la ineficacia del PP y de Bendodo en la Diputación" y ha solicitado al ente provincial "máxima agilidad en estos expedientes y proyectos".